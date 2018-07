Diez películas para ver hoy en los cines y aprovechar la bajada del IVA

«Jurassic World: El reino caído» Escena de «Jurassic World: el reino caído»

Pocos españoles amantes del cine se han resistido a ver a J. A. Bayona al frente de una película producida por Steven Spielberg. «Jurassic World: el reino caído» ha triunfado en la taquilla, pero si todavía queda alguien por verla, qué mejor que aprovechar este jueves con entradas a un precio más asequible.

Así vio la película nuestro crítico Oti R. Marchante: «La segunda mejor idea spielbergiana para afrontar esta secuela de «Jurassic World» ha sido darle le dirección de los mandos a Juan Antonio Bayona, que tiene una acreditada facilidad para hacer cine imposible, además de un singular modo de bombear sentimientos al corazón del terror. Recoge el testigo del director de la primera entrega (de esta segunda serie), Colin Trevorrow, que es, también, el guionista de esta última, y le provocan a la película un volcán físico y emocional con la que es la primera y mejor idea: ¿en qué lugar de nuestra sociedad tan volcada con los derechos de los animales se colocan estas especies recicladas y manipuladas genéticamente, aun sabiendo que algunas de ellas ponen en peligro la civilización?, ¿qué es lo natural, permitir de nuevo su extinción o evitarla?...

El dilema impregna por completo toda la película, y le permite a Bayona algunos de los momentos más «políticos», polémicos, manipuladores y sentimentales de toda la saga, con un dinosaurio despidiéndose de su lugar en el futuro entre el desmoronamiento de la Isla Nublar… Como en las viejas películas de Tarzán, lo civilizado no está en los comportamientos del «hombre blanco», siempre con la bala en la recámara, sino en el respeto a los «otros», la educación (Chris Pratt como maestro de velocirraptores), la convivencia siempre tan complicada y la aceptación de que todo, el mundo entero, es un parque temático.

Bayona exprime el espacio de la Isla Nublar hasta que le entrega su última gota, y tiene aún la osadía de encontrarle a sus monstruos un territorio más clásico y propio del cine de terror: una gran mansión, y es ahí donde demuestra personalidad como director y le ofrece a un descolocado espectador una magnífica ensalada de brutal tensión, espectacular incoherencia argumental, dudas existenciales y ecológicas (¿aprieto o no el botón rojo?), dientes, carreras y corazón, pero en un malicioso juego a pena cambiada: hacia quiénes y por qué se dirige la aflicción del público.

La pareja Chris Pratt y Bryce Dallas Howard funciona con la misma química y tono que en la película anterior: Pratt es el actor que mejor corre de espaldas a la cámara y Howard podría ser ministra en el Gabinete de Sánchez. La parte infantil (sin niño en peligro no hay «jurassic effect») la borda la niña Isabella Sermon. Sí, se puede decir: Bayona ha hecho la mejor de la serie desde que Spielberg era joven. Y le abre las puertas de par en par.

«En la playa de Chesil» Saoirse Ronan y Billy Howle, en la película «En la playa de Chesil»

Una de las películas más interesantes que se estrenaron el pasado viernes es «En la playa de Chesil», protagonizada por Saoirse Ronan y Billy Howle. Así la vivió Oti R. Marchante.

«La lastimosa novela de Ian McEwan, que trata, como buena parte de su obra, de los diversos modos que tiene el amor para convertirse en exabrupto, en cuchillada, la trasplanta con pericia y elegancia a la pantalla Dominic Cooke, y con guion y producción del propio McEwan, con lo que hay que dar por buena la novedad de su epílogo casi medio siglo después del día, la tarde, en la que ocurre esa historia de recién casados en un hotel junto a la playa de Chesil (el epílogo, cargado de maquillaje en lugar de tiempo, es pura agua residual).

Se trenza esa tarde-noche de bodas en la que todo parece crujir, dislocarse, ronronear, hacer crack, con algunos de los momentos claves de su feliz y enamoradísima travesía hasta llegar allí: los momentos de fascinación, de intensidad, de música, de emociones compartidas..., caen sobre el lecho nupcial como bolitas de naftalina, y el buen gusto del director en el trato sutil y emocional de esos dos tiempos (el antes y el ya) le producen al espectador una corrosiva intriga y una inquietante sospecha de que el amor ya ha elegido su exabrupto. Aunque la sutileza y el buen gusto de Dominic Cook son notables, se le colorea en fucsia algún hilo de la «trama», como la impericia sexual, las inseguridades, el trato algo tosco de la complejidad que surge ante ellos y el modo apresurado de resolver lo que había sido pausado. Pero, Saoirse Ronan está maravillosa (y sube más aún en las escenas familiares) y Billy Howle a la altura de ese faro de emociones que tiene enfrente.»

«Casi 40» Lucía Jiménez y Fernando Ramallo, protagonizan la nueva película de David Trueba

Lo nuevo de David Trueba también llegó con fuerzas la semana pasada. Oti R. Marchante escribió lo siguiente:

Si ellos fueran los mismos personajes de «La buena vida», los mismos Lucía y Tristán de la primera película de David Trueba, «Casi 40» tendría la misma mirada herida y poética al tiempo huido que si no lo fueran. Son (o no son) Lucía y Tristán y llevan los pagarés de esa fuga en los rostros de sus mismos protagonistas, Lucía Jiménez y Fernando Ramallo. Y el (pagaré) de David Trueba se refleja en el (rostro) de ellos, y en el cuidadoso, brillante, hermoso y potente texto que la interpretación de ambos (los tres, en realidad) nos ponen delante para que, con algo de suerte, de vida fugada y de tímpano sensible, cualquiera bucee en las aguas de su propio espejo retrovisor.

Hay viaje, pero no «road movie», y hay sencillez, pero no simpleza. La cámara, a la altura de los ojos de ellos y del espectador, muestra un respeto absoluto por la memoria sin «flashback» y por el amor sin vuelta. Y un respeto mayúsculo por las maravillosas canciones a plano fijo en ti (sin la grosería del parpadeo de varios planos) que «colocan» en el cuerpo o en el alma de la historia las sorprendentes Lucías. Nada ocurre, nada se dice, nada se piensa que no sea definitivamente gigantesco..., si no lo dejas fugarse.

«Hereditary» Escena de «Hereditary»

El estreno de terror del año es «Hereditary», con una Tony Collet espectacular. A nuestro crítico Antonio Weinrichter le apasionó: «El mejor cine de terror hace tiempo abandonó el viejo esquema genérico de una normalidad amenazada por un monstruo que vence para restablecerse. Hoy se centra en el eterno retorno de lo reprimido en parte por ser una excelente excusa para hacer secuelas (bicho malo nunca muere, etc.) pero también porque el género ha comprendido la inutilidad de la vieja fórmula dentro/fuera. El mal no se puede expulsar porque tiene raíces profundas –de mandrágora, la planta infernal con forma humanoide– y se da en las mejores familias: según la genial formulación de Robin Wood, hemos ido de la niña enfadada de «Cita en San Luis» a la zombi que devora a sus padres en «La noche de los muertos vivientes», pasando por ese drama filial que era «Psicosis».

De esa inversión se alimenta de forma brillante «Hereditary» que llega precedida de una reputación que casi, casi se demuestra justificada. Una familia americana perfectamente (atención al término) normal, enfrenta el duelo del fallecimiento de la abuela, una matriarca tan formidable como el poder que parece seguir ejerciendo sobre su nieta. Pronto esa normalidad pasa del duelo al aquelarre… pero eso tendrán que ir a verlo. La clave está en centrarlo todo en la madre, una Toni Collette sensacional en la reunión de huérfanos anónimos, en la cena que acaba en bronca o cuando su mirada cambia en plena posesión infernal. A su lado los demás actores apenas parecen estar, ejem, poseídos. Y otro detalle genial: la madre hace dioramas y la dirección (de arte, pero también la fotografía) juega visualmente a que esta casa parezca una casa de muñecas encantada. Lo que no tiene nada de encantador.»

«78/52. La escena que cambió el cine» Hitchcock dando instrucciones en «Psicosis»

Pocos documentales de cine tienen tanto cine en su interior y no solo en su discurso. «78/52. La escena que cambió el cine» disecciona el asesinato en la ducha más famoso de la historia. Antonio Weinrichter lo desgrana así: «Alegra ver cómo van llegando películas que periodizan la rica historia del cine con los medios del cine: esta se centra en la célebre escena de la ducha de Psicosis. Y ese es su mérito, la enfoca de manera metódica y obsesiva, sin distraerse en contarnos lo genial que era Hitchcock, como hacía ese otro documental «Hitchcock/Truffaut»: aquí los tertulianos son menos famosos pero, por una vez, hablan del qué y el cómo, de los elementos que hacen que la ducha sin final feliz de Janet Leigh sea un hito del séptimo arte. Algún invitado es un friqui (el actor Elijah Wood) y otros, sospechosos directores de terror que casi celebran (solo) que Hitchcock les abriera las puertas de un cine gore más visceral… sin entender su gran lección: la ducha es un acto de prestidigitación en el que creemos haber visto mucho más de lo que en realidad hay.

Pero hablan también artífices del montaje, como Walter Murch, y otros que dan toda una lección magistral de análisis formal, algo que parecía cosa de profesores que sólo podemos hacer algo así en el reducto de un aula. Y, lo mejor, todo esto sin perder un sentimiento general de pasmo y maravilla ante dicha escena que evoca aquella otra tertulia (esta sí, gravemente peligrosa) de fans fatales de «El resplandor» que era –búsquenla– «Room 237», la mejor ilustración del análisis delirante que postulaban surrealistas como Dalí.»

«Luis y los alienígenas» Escena de Luis y los alienígenas

Los niños tienen también su oportunidad de aprovechar las vacaciones para ver cine de animación. Una de estas propuestas es «Luis y los alienígenas», una muestra más de que lejos de la órbita de Pixar, la industria de animación europea ha tratado de hacer cintas de calidad con guiones atractivos. España demostró su potencial con la interesante «Planet 51» y ahora Alemania sigue esa estela con «Luis y los alienígenas», una historia sencilla, con una animación sin grandes alardes y una moraleja fácilmente digerible para los más pequeños.

«Tully» Escena de «Tully»

Ni ser una estrella de Hollywood te libera de los problemas de ser madre. Charlize Theron lo demuestra con dosis de humor amargo en «Tully», una magnífica película que Antonio Weinrichter describe así: «Sería poco serio acusar a estas alturas a Charlize Theron de haber descubierto la doctrina Monroe (Marilyn, en «Bus Stop») de la carrera en la media: realismo y falta de glamour para que te tomen por una actriz seria. Sobre todo porque ya lo hizo en «Monster», que mira por donde le valió un Oscar, «Pactar con el diablo» o, en cierto modo, en «Mad Max 4». Cierto que si quiere puede darle una patada (literal) en el trasero a cualquier James Bond que se le cruce si se pone «Atómica».

Centrar el comentario en Theron no es capricho, es de lejos lo mejor de la función. Incluso aunque no vaya de estupenda acapara el foco de nuestra atención en «Tully», donde lo primero que vemos de ella es su barriga, un enorme vientre de embarazada que no acaba de perder en todo el metraje. De hecho, el tema de la película –escrita por una mujer y madre de tres hijos, Diablo Cody– no es que ser madre afee tu figura sino que si bordeas la crisis de la mediana edad, tienes ya dos hijos, uno rozando el autismo, y un tercero por venir, y un marido que es el proverbial cero a la izquierda, puedes empezar a darte pena a ti misma y ver tele basura comiendo comida basura… El principio de realidad, de aceptar con una sonrisa que la vida puede ser una decepción según la excelsa doctrina Hara (Setsuko, en «Tokyo Story»), le llega a esta madre terminal por medio de una fuga de lo real que no podemos destripar aquí. Pero es algo así como una variante pospunki, o indie por lo menos, de Mary Poppins, una niñera para todo con un turno un tanto extraño, y con la que Mackenzie Davis se muestra capaz de pelear el plano con la gran Charlize.»

«Sicario: El día del soldado» Escena de Sicario: El día del soldado

Benicio del Toro no hace prisioneros en la segunda entrega de esta franquicia que ahora viaja a la frontera de México con Estados Unidos. Acción al más puro estilo Hollywood que el crítico de ABC contó así: «La violencia de la primera entrega de «Sicario» se hizo perdonar porque el director era el estimado y fino estilista Denis Villeneuve, esta secuela no tiene ese tipo de coartada. Stefano Sollima es hijo de Sergio (director de peplums y spaguettis tan famosos como «El halcón y la presa») y traspasó fronteras con su su serie «Gomorra». Será por eso que le han llamado para continuar esta franquicia de la guerra sucia contra la droga a ambos lados de la frontera mexicano-estadounidense. El caso es que, aunque no se priva de lanzar alguna indirecta sobre la política exterior USA, algo que parece de rigor en la era Trump, a partir de cierto momento la lógica que aplica al desarrollo de ese eterno combate se parece un poco a la lógica mortal del… spaguetti western.

Quiere decirse que todo bascula en torno a un equipo A alto en testosterona y sobradamente preparado en el arte de manejar armamento, esquivar explosiones y dejar una estela de destrucción tras de sí. Los Eastwood/Bronson/Van Cleefs de Sollima son un par de armarios (los cientos de sicarios que van mordiendo el polvo apenas tienen un nombre que recordar), un equipo B, con be de Brolin y de Benicio. El rostro del primero parece un axioma del cine de superhéroes. El segundo es un axioma de una masculinidad potente pero vulnerable: en sus mejores momentos parece Lee Marvin y luego lanza esa mirada triste que nos rompe el alma, como cuando Sollima se permite un respiro y, mientras se posan las nubes de polvo y metralla, postula una relación cuasi filial de una niña que es la hija de un capo de la droga con el vengador Benicio. Algo que parece fuera de lugar en una guerra como esta pero es casi lo más intenso de la función.»

«Formentera Lady» Escena de Formentera Lady

José Sacristán ha protagonizado la última portada de la revista «Fotogramas» realizada por la redacción de toda la vida gracias a su trabajo en «Formentera Lady», el interesante debut de Pau Durà que hará que te enamores de la isla. Oti R. Marchante escribió lo siguiente: «La primera película de Pau Durà tiene el alma de lo que hace medio siglo se llamaba un western crepuscular, un territorio en el que unos personajes se resistían a aceptar ese «los tiempos están cambiando», con música y letra de Dylan, y que el protagonista de esta historia, Samuel, descubre con la presencia de un niño, su nieto, que le produce una urticaria inesperada, desconocida: la responsabilidad.

José Sacristán construye (con su ya sobresaliente máster en Fernando Fernán Gómez) la personalidad de Samuel, esa valla de espinos que rodea su mundo y esa fidelidad a sí mismo, a su banjo, al vive como quieras enquistado en una isla, Formentera, desconectada (para él) del continente. Pero le asalta el contenido, ese amasijo de drama y comedia que le supone cuidar, responsabilizarse del hijo de su hija, y cuya proximidad convierte (con algunos previstos argumentales y tópicos de guion) ese elogio a la naturalidad de vivir en una cuestión moral, en un pescozón al egoísmo y las quimeras. Tanto la isla de Formentera como Sacristán, ambos luminosos, saben cómo seducir a la cámara más allá de la historia.»

«El mundo es suyo» Alfonso Sánchez y Alberto López se dan un atracón de cigalas a cuenta de Warner

Aunque no son tan populares en toda España como en Andalucía, los cineastas Alfonso Sánchez y Alberto López han conseguido exportar el humor andaluz a través de los tópicos más trillados con un aire fresco. El crítico Federico Marín Bellón la desgrana así: «Tiene mérito lo que han conseguido los sevillanos Alfonso Sánchez y Alberto López, «los compadres», dos estrellas nacidas en YouTube, y en Sevilla, que se ríen de todo (incluida la memoria histórica) sin ofender a nadie. Veremos. El suyo es un humor viral, más que vírico, capaz de dar a luz personajes duraderos: el Rafi y el Fali, Cabesa y Culebra.

Con «El mundo es nuestro» sobrevivieron al salto a la pantalla grande, en la que recinciden con esta secuela ante la que es difícil permanecer neutral. Algunos morirán de risa y otros mirarán atónitos a los primeros, sin capacidad para el auxilio.

Ahí no caben los análisis, pero en su faceta cinematográfica no solo han perdido frescura, sino que les pasa como a tantos cómicos, a los que el cine les tira de la sisa. El largo metraje tiene su propio ritmo y en esa vorágine Sánchez y López parecen desfondados. El problema es de estructura, más que de chistes, de los que también podríamos hablar. Los más afortunados casi siempre caen en el personaje mejor trenzado, el de la reportera que interpreta Mari Paz Sayago. Por algún motivo, en las principales páginas de cine no se le atribuye el guión a nadie, aunque no hay la menor duda sobre la autoría, en lo bueno y en lo malo, en la buena salud que goza el humor pegado a la costilla de los tópicos y en la enfermedad del cine forzado, sin un esqueleto sano.»