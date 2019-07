Cine chino: entre el drama y la fantasía

Hollywood necesita tener a China como amigo. Cada vez más cintas estadounidenses hacen guiños a la cultura china para conseguir que lleguen a las salas del gigante asiático debido a los beneficios reportan. El problema es, sin embargo, que el país solo permite la exhibición de 34 películas extranjeras al año, tal y como dictaminó el acuerdo firmado en 2012 por la Organización Mundial del Comercio.

El Gobierno chino lleva muchos años limitando el número de películas extranjeras: en los años 90, la cuota máxima era de diez películas, cifra que se duplicó al entrar en la Organización. El extremo control genera que las grandes productoras luchen ferozmente por proyectar sus filmes al gran público chino. Una de las películas que lo consiguió con un éxito aplastante fue “Fast and Furius 8”, que a día de hoy, dos años después de su debut, sigue ostentando el título de la película extranjera más taquillera de las pantallas grandes del país. Recaudó 190 millones solo en su estreno, cifra que no obtuvo en Estados Unidos y Canadá, donde no llegó a los 100 millones.

Este extremo control puede explicarse porque el Gobierno chino está haciendo grandes esfuerzos para crear una industria cultural propia, pero lo contradictorio es que algunas productoras están haciendo alianzas con Hollywood.

La apuesta de Europa por visibilizar otro tipo de cine, intentando desbancar la hegemonía estadounidense, ha permitido que se reivindique la diversidad cultural y se proyecten cintas de autores del país del sol naciente, sobre todo en festivales de cine como Cannes, San Sebastián, Venecia o Berlín donde se hace eco de estas creaciones a pesar del férreo control del Gobierno.

Nace a principios del S.XX

El séptimo arte chino nace en la Shanghái cosmopolita de principios del siglo XX, con mucha influencia extranjera, sobre todo de Estados Unidos. Los conflictos bélicos marcarán las producciones cinematográficas a través de las décadas, por eso no se debe hablar de cine chino, sino de “cines chinos”. Hay cine taiwanés, Hongkonés y continental y esto es porque muchos de los grandes creadores migraron desde Shanghái a la isla de Taiwan o a Hong Kong. Este último gozaba de mayor libertad política y económica por haber sido colonia británica. Taiwán, en cambio, fue colonia japonesa a principios de siglo, por lo que la filmografía se ha visto muy influida por sus técnicas y formas narrativas.

Filmes de temas cotidianos

Al principio, en el cine mudo, el trataba temas cotidianos como la mujer y el matrimonio, asuntos cargados con toques nacionalistas y culturalistas. El celuloide chino reflejará que los ciudadanos consideran su cultura como la más importante, y esto se va a plasmar en sus películas que, hasta la década de los años 40 eran solo para el público interior. Posteriormente seguirían una tendencia más aperturista.

Una de las peculiaridades del cine del grande asiático es que refleja el drama de una forma muy intensa. Muchas de sus películas son hiperrealistas, también tratan temas del género de época, de espadachines o de su género por excelencia, el fantástico.

A partir de los años 90 destacan autores de Hong Kong y Taiwán, que tendrán mucha más relación con Estados Unidos. Estos se hicieron notar por un cine independiente en los que tratarán temas ya emblemáticos como la soledad urbana y la revolución tecnológica.

Para entender la historia de su filmografía hay que disfrutar de las películas. A continuación, os hacemos recomendaciones de las mejores películas de cine chino, bellas obras de arte que no te dejarán indiferente.