Cinco madres realizan la película porno que les gustaría que viesen sus hijos

Actualizado 16/03/2019 a las 01:15

Si no puedes venecerlos, únete a ellos. Eso debieron pensar cinco madres británicas, que para proteger a sus hijos de la visión del porno que ofrece internet, han decidido realizar ellas mismas la película que querrían que vieran.

Tal y como recoge «Mirror», estas progenitoras quieren cambiar las cosas, algo que harán desde el programa «Mums Make Porn», de Channel 4. Una iniciativa que parte de esa imagen distorsionada que proyectan las películas porno, donde el papel de la mujer es de víctima, maltratada en ocasiones para el deleite del consumidor. Así que, para educar a sus vástagos y concienciar a los jóvenes, se pondrán a los mandos.

«Necesitamos enseñarle a los jóvenes que hay más que esta horrible mierda que se puede ver en internet», declaró Sarah Louise, una de las madres, que vio porno hardcore y lloró con los contenidos.

En este contexto, pretenden derribar ese papel que no se corresponde con las mujeres de a pie: «La pornografía no representa a las mujeres normales. Los actores y actrices engañan a los jóvenes». Una forma de romper con el menosprecio a la mujer: «Tienen que darse cuenta de que no es normal».

El programa, que constará de tres partes y concluirá con la emisión de la película, se emitirá en Channel 4 a partir del 20 de marzo.