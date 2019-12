«Cats»: los gatos pierden una vida antes de llegar a la cartelera

Actualizado 27/12/2019 a las 18:40

Se estrena «Cats», una película que ha implosionado antes de su lanzamiento. Desde hace cinco meses, cuando se inauguró el tráiler del filme, las redes sociales se llenaron de preguntas sobre los protagonistas de un relato plagado de efectos especiales sorprendentes y, para muchos, no muy favorables a la historia que se estrenó por primera vez en 1981 en el West End Londinense. Hay quien ya ha podido ver la adaptación de Tom Hooper, pero se trataba de una versión apresurada y sin terminar.

El mismo día de su estreno en Estados Unidos y Reino Unido, el 20 de diciembre, Universal notificó a miles de cines de que recibirían una versión actualizada con «algunos efectos visuales mejorados», según ha informado «The Hollywood Reporter». Lo hizo durante el fin de semana de lanzamiento, en el que recaudó la mitad de lo esperado: 10 millones de euros. Sin embargo, no revelarán cuáles han sido esos últimos ajustes que realizaron. «¿Quieres saber si estás viendo la versión anterior? Busca la mano humana de Judi Dench y su alianza», apuntó sin tapujos la periodista de «Variety» Jenelle Riley.

Críticas aparte, la tecnología –y los 90 millones de presupuesto– ha abierto la puerta a adaptaciones que en el pasado parecían imposibles. «Quería que las caras de los actores aparecieran en cuerpos felinos sin perder su esencia porque estoy filmando desde el recuerdo y la admiración que siento por esta obra», admite el cineasta a ABC. Pero, previendo lo arriesgado de la puesta en escena, llamó a la reina del pop para que se estrenara como actriz e interpretara a la sagaz Bombalurina.

Además, Taylor Swift es coautora junto a Lloyd Webber de «Beautiful Ghost», un nuevo tema escrito para la película que ya acumula más de cuatro millones de reproducciones en YouTube. El resto del elenco también impresiona y brilla: Judi Dench, Idris Elba, Jennifer Hudson y Francesca Hayward, rescatada de su trabajo como principal bailarina del Royal Ballet para el papel de Victoria. «Todo el reparto es excepcional. Lo más sorprendentemente para mí en este rodaje fue descubrir el talento de actores que no estaban entrenados en el género. Sin sus audiciones no habría sabido de lo que eran capaces», explica.

Al igual que gran parte del equipo, Tom Hooper es un fan confeso del musical. Tenía ocho años cuando sus padres decidieron llevarle a ver la obra al teatro. Quedó tan impresionado que, desde entonces, se aficionó a los musicales. De hecho, «Cats» tiene su génesis hace siete años, cuando Hooper terminó la adaptación de «Los Miserables». «Soy adicto al género y cuando estrené “Los Miserables”, me puse a pensar que otra obra debería ser adaptada al cine, inmediatamente pensé en “Cats”», asegura.

Mucha tecnología

Si la estética «camp» era marca de la casa Lloyd Webber en la versión de Hooper, la metamorfosis digital de las estrellas protagonistas distrae más de lo recomendable. «La cinta está cargada de electricidad porque es una lupa, lo vemos todo magnificado, como los niños o como los gatos», dice. Por su parte, Jennifer Hudson asume el papel de uno de los personajes principales, Grizabella, una paria social de los Jélicos (la tribu reinante de los gatos) «vieja y decrépita». «El corazón de mi personaje está roto. Es una mujer aislada que se encuentra frente a una sociedad que no la comprende. Pasa de ser una reina al fracaso absoluto y su caída me emocionó. Me identifico porque eso es algo que sufrimos los artistas cuando un disco no tiene el éxito que esperamos», reconoce. A ella le toca cantar la canción «Memory», uno de los grandes himnos. «Siento la presión. Cuando te dan algo así, tienes que mostrarte agradecida», sentencia la actriz, que ya prepara la biografía Aretha Franklin.