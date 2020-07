Dónde estás, Bernadette Cate Blanchett: «Tengo insomnio, paso muchos días andando por el pasillo de mi casa» La actriz debuta en «Dónde estás, Bernadette» a las órdenes del director de la trilogía «Antes del amanecer, atardecer y anochecer» en esta adaptación del best-seller de Maria Semple

Hay heroínas profundamente complejas y atractivas, como Bernadette, la protagonista de la nueva película de Richard Linklater. A sus 59 años, el director de clásicos inolvidables («Boyhood», «Movida del 76» y «Antes del amanecer») vuelve a seducirnos con otro filme que no deja a nadie indiferente. «Leí el libro y me cautivó el complejo y sorprendente personaje de Bernadette Potts. Cuesta encontrar personajes atractivos a tantos niveles y, de alguna manera, este papel me recordaba a mi madre», confesó el director en Toronto.

La cinta adapta la obra de Maria Semple publicada en el 2012, un best-seller adolescente donde se mistifica la idea de ser uno mismo por encima de cualquier cosa, incluso la familia. Bernadette carga

