Cate Blanchett: «El Goya Internacional significa que mi trabajo ha llegado a una cultura diferente»

Cate Blanchett ha recibido este sábado el primer Goya Internacional durante la 36 edición de los premios , que se ha celebrado en el Palau de Les Arts de Valencia. «Cuando estaba en el instituto vi la obra de Buñuel y eso cambió por completo cómo veía el mundo. Desde entonces me atrae enormemente el lenguaje visual del cine español», cuya influencia «llega a tantas partes del mundo», ha agradecido la actriz muy emocionada.

Los asistentes a la gala se han puesto en pie para ovacionarla, mientras Penélope Cruz y Pedro Almodóvar le hacían entrega del galardón. Tras dar las gracias en español, Blanchett ha prometido mejorar su nivel cuando se ponga a la órdenes del manchego en la película que ambos están preparando. «Tiene un talento que da hasta asco» , ha bromeado, para definirlo después como «un artista», porque combina «cerebro, corazón y manos». Además, tras fundirse en un abrazo con Cruz, le ha deseado mucha suerte en su carrera hacia el Óscar por «Madres paralelas».

«Me siento muy orgullosa de lo que hemos hecho como sector a nivel internacional» durante estos años de pandemia. «Hemos encontrado una forma creativa de seguir avanzando» y «hemos entendido nuestra responsabilidad y la oportunidad para animar a nuestro público, aceptar la incertidumbre y que vuelvan a las salas», ha reivindicado.

Pedro Almodóvar y Penélope Cruz entregando el Goya Internacional a Cate Blanchett REUTERS

Horas antes, en un encuentro con medios de comunicación, la actriz ha comentado que se quedó sin «palabras» cuando le llamaron para comunicarle la decisión de la Academia, porque el cine en español ha sido «una influencia fundamental» en su trayectoria. «Es mi premio favorito», ha bromeado.

«Vengo de Australia, donde tenemos una industria del cine pequeñita, pero bastante potente. Estar aquí en Valencia recibiendo un premio de la Academia de Cine Española para mí significa mucho, porque eso quiere decir que lo que he tenido la suerte de poder hacer ha llegado a una cultura diferente de una manera que no me esperaba», ha señalado.

En ese sentido, la ganadora de dos Óscars ha expresado su deseo de poder seguir emprendiendo proyectos diferentes a los que ha acometido hasta ahora. «Si uno decide poner el aplauso como el tope de la experiencia e ignorar lo que es el trabajo, se está equivocado, está entrando en unas áreas bastante peligrosas, porque para mí, cada vez que me dan un premio es una sorpresa . Siempre que termino una película lo primero que pienso es, bueno ¿Y ahora, qué?», ha comentado.

La intérprete de «Blue Jasmine» ha destacado el importante papel de las academias y de los festivales a la hora de apoyar a la industria, por ejemplo, en la búsqueda de financiación para levantar proyectos. Además, a su juicio, tienen la «enorme responsabilidad» de «plantear el presente sin miedo pero siempre con la vista hacia el futuro» para «entender e incluir» a los movimientos sociales y culturales que van surgiendo , como el Me too o el Black Lives Matter . «Esa inclusividad tiene que adaptarse a todos los niveles. Si cualquier organismo no entiende estos conceptos, no intenta cambiar y no mira la futuro, acaba siendo irrelevante», ha apuntado.

Blanchett acaba de estrenar «El callejón de las almas perdidas» con Guillermo del Toro -de quien ha resaltado su capacidad para describir a los personajes- y está en fase de preproducción de una serie para Apple TV con Alfonso Cuarón. No obstante, toda la atención ha recaído sobre la adaptación de «Manual para mujeres de la limpieza» que protagonizará y producirá a las órdenes de Pedro Almodovár, en el que será el primer largometraje rodado en inglés del manchego.

Imagen de la actriz Cate Blanchett este sábado durante una rueda de prensa en Valencia EFE

«Conozco a Pedro desde hace veinte años y llevamos mucho tiempo hablando de la posibilidad de trabajar juntos. De repente, hemos encontrado este proyecto que es una delicia y nos apasiona . Cuando estos dos elementos se cruzan se genera esta sinergia que no es lo habitual, pero que es maravillosa y hay que aprovechar», ha asegurado, al tiempo que ha revelado que ayer viernes estuvieron trabajando en el proyecto.

«Es la posibilidad de trabajar con una cultura de cine que a mí siempre ha interesado y que me permite entrar en este universo tan propio de Pedro», de quien ha ensalzado su «excelente» labor como guionista. «El guion que me ha planteado es único, yo no había visto algo así» , ha incidido, argumentando que la obra de Lucía Berlín se puede llevar a la gran pantalla de muchas maneras, pero el punto de vista del manchego «hace que profundicemos en conceptos que tienen que ver con la adicción en distintos niveles. Vamos a hablar de relaciones adictivas, pero también de la adicción a sustancias».

«No somos marionetas»

Respecto a su faceta como productora, la actriz ha relatado que durante los años que trabajó con su marido en el Teatro Nacional de Sidney se dio cuenta de que le apasionaba producir proyectos para otras personas, porque enlazaba con su interés por contar historias. «A la industria le beneficia tener diversidad a ambos lados de la cámara . Nos facilitará tener productos (odio la palabra producto) mucho más únicos y diferentes».

En ese aspecto, ha matizado que los productores no se dedican solo a contar el dinero. «Son las personas que facilitan las conversaciones creativas» porque conocen minuciosamente cada departamento y cómo distribuir la financiación. «Muchas veces la gente piensa que los actores somos marionetas que repetimos las líneas que nos dan. Se darían una sorpresa al darse cuenta de que, incluso aunque no llevemos el título de productor en los créditos, los actores tenemos un enorme interés por saber cómo funciona todo, tenemos un papel muy activo a la hora de dar forma a la historia que se está contando ».

Imagen de la actriz Cate Blanchett y el presidente de la Academia, Mariano Barroso, este sábado durante una rueda de prensa en Valencia EP

Respecto a los cambios en los modelos de consumo, Blanchett se ha mostrado esperanzada en que los espectadores, tanto en cine como en teatro, quieran seguir compartiendo experiencias en una sala a oscuras con desconocidos. No obstante, ha añadido que «sería negligente no ser consciente de lo que ha pasado durante la pandemia», un periodo en el que el interés por las plataformas se ha disparado. «En cualquier sector los monopolios son siempre peligrosos» , ha aseverado, pero también ha reconocido que estas mismas empresas han dado oportunidades a artistas y proyectos.

A su juicio, «las obras se deberían ver tal y como se ha planteado que se vean». «Hace poco hablaba con Alfonso Cuarón y me comentaba: ¿Cuándo fue la última vez que viste una película de Bergman en una pantalla grande? ¿Por verlas en una pantalla pequeña, en la tablet o en el ordenador, consideras que sus películas son menos cine? », le cuestionaba el director mexicano.

«El cine se nutre de grandes ideas, da igual el tamaño de la pantalla si las ideas son grandes», pero no debemos convertirnos «en esclavos de un modelo serializado, en el que se pierde el valor de la historia y de los personajes simplemente para cumplir con un modelo único», ha zanjado.