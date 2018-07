Carlos Bardem arremete contra Pablo Casado para defender a su hermano

Actualizado 23/07/2018 a las 14:47

El reconocido actor Carlos Bardem ha querido aprovechar que Pablo Casado ocupa los titulares de los medios de comunicación –tras su nombramiento como presidente del Partido Popular– para recordar las palabras que el político le dedicó a su hermano en el programa de Intereconomía «El gato al agua» y arremeter contra él.

«Javier Bardem ha alcanzado la excelencia en su profesión. Tiene los mayores premios de interpretación, algunos repetidos. Pablo Casado es un tipo que miente sobre su currículum, fraudulento e inflado. Pero Pablete es quien llama imbécil y subnormal a Javier: la derecha civilizada», publicó en su cuenta de Twitter.

Javier Bardem ha alcanzado la excelencia en su profesión. Tiene los mayores premios de interpretación, algunos repetidos. Pablo Casado es un tipo que miente sobre su currículum, fraudulento e inflado. Pero Pablete es quien llama imbecil y subnormal a Javier: la derecha civilizada — Carlos Bardem Oficial (@carlosbardem) 22 de julio de 2018

Pero no es el único comentario que el actor ha hecho en contra de Pablo Casado ya que su timeline está plagado de publicaciones que cuestionan la integridad del político. «En su decidido afán y entusiasmo regenerador, el PP elige por aclamación a Pablo Casado, un señor que confunde Harvard con Aravaca a efectos curriculares y se saca carreras en meses con sospechosa facilidad. Todo cristalino. La vida sigue igual», escribió.

En su decidido afán y entusiasmo regenerador, el PP elige por aclamación a Pablo Casado, un señor que confunde Harvard con Aravaca a efectos curriculares y se saca carreras en meses con sospechosa facilidad. Todo cristalino. La vida sigue igual #L6Nppresidente 🤪 — Carlos Bardem Oficial (@carlosbardem) 21 de julio de 2018

Para quien no lo recuerde, Pablo Casado llegó a recomendar a los espectadores de «El gato al agua» que fueran «a ver a Tadeo Jones en vez de a este subnormal diciendo estas cosas». «Como es un imbécil y estoy harto de toda la familia Bardem, que venga a dar lecciones de democracia, que no los ha votado nadie, tengo que aguantarles todas las manifestaciones, no representan a nadie», añadía.

Esa era la respuesta de Casado a unas declaraciones que Bardem había hecho en la presentación de «Skyfall», en la que él interpreta al malo que se enfrenta a James Bond. «Los villanos de hoy son los que rescatan a los bancos y no a las personas. Los que hacen que los bancos no piensen en quiénes son las personas que están desahuciando. Ellos hacen mucho más daño del que yo pueda hacer en esta película», dijo.