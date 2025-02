Cancelado el rodaje sobre la producción de 'El Padrino' por un brote de Covid-19 causado por Milles Teller

'The offer', la serie que relata la experiencia del productor Al Ruddin durante el rodaje de 'El Padrino' , es la última producción maldita de Hollywood. Primero tuvieron que retrasar su rodaje por la pandemia, luego se vieron obligados a sustituir al protagonista, Armie Hammer, acusado de abusar sexualmente de varias mujeres , por Milles Teller. Esta semana, por segunda ocasión, la filmación se ha cancelado debido a un brote de Covid.

Aunque se está extendiendo entre los rodajes de Hollywood la obligatoriedad de vacunar a todo el equipo , en la producción de 'The Offer' tuvieron que mirar hacia otro lado cuando Teller rehusó vacunarse . El protagonista de Whiplash, que ejerce también de productor, no permitió por contrato que se le exigiera vacuna de Covid, ni siquiera se presentaba a las pruebas que debían hacerle cada semana. Su negativa a las medidas de precaución instauradas como protocolo de seguridad le han llevado a contagiarse del virus con el consiguiente cierre del rodaje para todo el equipo.

«Milles no está vacunado y no dejaba que le hicieran test Covid cada dos días» ha dicho una fuente cercana a la producción. «Ahora, él ha traído el virus a la filmación y tienen que detener la producción» . Este nuevo retraso significa un duro golpe para Paramount y Ruddin, quien tal vez debería hacer una secuela de cómo está siendo la grabación de su serie. Este incidente en 'The Offer' es otro paso en falso de una serie problemática desde su inicio. Teller asumió en mayo el liderazgo tras la caída en desgracia de Hammer, pero el actor ha rechazado las muchas ofertas para vacunarse que le han hecho los productores porque no cree en las vacunas, invariablemente, ante el aumento de casos de la variante Delta en Los Ángeles y su falta de cuidado, se ha contagiado de Covid.

Más contagios

Según la página Daily Mail, no solo Teller ha dado positivo en el rodaje de 'The Offer', sino que han sido varios por lo que las autoridades sanitarias de Los Ángeles decidieron detener la producción. Con su actitud, el actor ha enfadado a sus compañeros hasta el punto que muchos en el rodaje han expresado su frustración a sus respectivos representantes. La publicista de Teller, Lauren Hopempa, ha asegurado al Daily Mail que «no es cierto lo que se está contando, pero se ha negado a dar cualquier otra explicación».

La difícil reputación de Teller viene de largo, desde que echó la culpa a un camarero cuando lo detuvieron por escándalo público, asegurando que le emborrachó por servirle copas de más. Desde ese agosto del 2015, su carácter problemático ha ido descubriéndose a la par de su éxito. Hasta el punto de revelar en una entrevista a la revista Esquire «no hay nada más divertido que ser un capullo» . El peso de aquella entrevista ha diezmado su imagen hasta ser considerado como uno de los actores con más soberbia de la industria, pero tampoco es algo que le quite el sueño.

«Algunas personas creen que si eres actor tienes que aparentar estar siempre contento, regalando sonrisas. Yo no siento la necesidad de caerle bien a todo el mundo. Mi trabajo no es un concurso de popularidad». En realidad, su popularidad está en caída libre, especialmente entre sus compañeros de profesión. Mientras se recupera del Covid, Teller trata de evitar la ira de Hollywood y la etiqueta de actor difícil cuando su estrella brilla con fuerza en la industria, pues muy pronto le veremos en 'Top Gun: Maverick' y en Spiderhead de Netflix con Chris Hemsworth y el director Joseph Kosinski.

Con The Offer cancelado, muchos se preguntan por el futuro de esta producción que se basa en las experiencias nunca antes reveladas del productor ganador del Oscar Al Ruddy durante la filmación de la icónica película de 1972 que Francis Coppola dirigió, adaptando la novela Mario Puzo sobre la mafia y que está protagonizada por Marlon Brando, Al Pacino, James Caan, John Cazale, Robert Duvall, Diane Keaton y Talia Shire. La serie está producida por Nikki Toscano, quien también actúa, el escritor nominado al Oscar Michael Tolki y por Teller y Ruddy que son productores ejecutivos de la serie para Paramount +.