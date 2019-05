Calendario de todas las películas de Disney hasta 2027

Actualizado 08/05/2019 a las 12:37

Disney ha actualizado su calendario de estrenos hasta 2027 poniendo fecha a un total de 63 películas. La descomunal cifra incluye cintas de Marvel, Lucasfilm, Fox o Pixar para los próximos ocho años y es de esperar que más producciones se añadan a la imponente lista de lanzamientos de la Casa del Ratón.

Numerosas adaptaciones de imagen real han sido fechadas, aunque no todas han confirmado cuál de los clásicos de animación Disney actualizarán. Están confirmadas las fechas de 'Aladdin', 'El rey león' y 'Mulán', a las que se sumarán hasta nueve producciones de imagen real sin título de historias clásicas. También está en marcha la secuela de 'Maléfica', que llegará el 18 de octubre de 2019.

En animación, 'Toy Story 4' se estrenará el 21 de junio de 2019, y 'Frozen 2' el 22 de noviembre del mismo año. 'Onward', la nueva película de Pixar, se estrenará el 6 de Marzo de 2020, y hasta cuatro películas más del estudio de animación llegarán a la gran pantalla, todas sin título, hasta 2022. Un estreno al año, menos en 2022, que acogerá dos producciones del estudio.

Respecto a Marvel, Disney ha programado ocho películas dentro de la Fase 4 del UCM, todas sin título. La película en solitario de 'Viuda Negra' podría llegar el 1 de mayo de 2020, ya que es la próxima cinta programada para entrar en producción. Se sabe que 'The Eternals' y 'Doctor Strange 2' también están cerca de comenzar su producción, y 'Shang-Chi' también está en desarrollo. Teniendo esto en cuenta, parece probable que uno de esos títulos se lleve esa fecha de noviembre de 2020.

En cuanto a 'Star Wars', Lucasfilm ha confirmado tres nuevas películas sin título que se estrenarán a partir de 2022. Las cintas llegarán a las salas cada dos años, aunque aún no se sabe de qué películas se tratan. Tanto Rian Johnson como David Benioff y D.B. Weiss, creadores de 'Juego de Tronos', trabajan desde hace meses en nuevas historias para la saga galáctica y podrían encargarse de una nueva trilogía de la saga.

Además, Disney ha confirmado las fechas de las secuelas de 'Avatar', cuya segunda entrega retrasa su estreno un año, hasta diciembre de 2021, así como una nueva película de 'Kingsman', la quinta entrega de 'Indiana Jones' y la fecha oficial de estreno de 'The New Mutants'. También se ha anunciado la que la adaptación de 'West Side Story' dirigida por Steven Spielberg llegará a las salas el 18 de diciembre de 2020.

Fechas de estreno de Disney para 2019

- 10/5/19. 'Tolkien'

- 24/5/19. 'Aladdin'

- 7/6/19. 'X-Men: Fénix oscura'

- 21/6/19. 'Toy Story 4' - 12/7/19. 'Stuber'

- 19/7/19. 'El rey león'

- 9/8/19. 'The Art of Racing in the Rain'

- 23/8/19. 'Ready or Not'

- 20/9/19. 'Ad Astra'

- 4/10/19. 'La mujer en la ventana'

- 18/10/19. 'Maleficent: Mistress of Evil'

- 15/11/19. 'Ford v. Ferrari'

- 22/11/19. 'Frozen 2'

- 20/12/19. 'Star Wars: El ascenso de Skywalker'

- 25/12/19. 'Espías con disfraz'

Fechas de estreno de Disney para 2020

- 10/1/20. 'Underwater'

- 14/2/20. Película sin título de 'Kingsman'

- 21/2/20. 'Call of the Wild'

- 6/3/20. 'Onward'

- 27/3/20. 'Mulan'

- 3/4/20. 'The New Mutants'

- 1/5/20. Película sin título de Marvel

- 29/5/20. 'Artemis Fowl'

- 19/6/20. Película sin título de Pixar

- 3/7/20. 'Free Guy' - 17/7/20. 'Bob's Burgers'

- 24/7/20. 'Jungle Cruise'

- 14/8/20. 'The One and Only Ivan'

- 9/10/20. 'Death on the Nile'

- 6/11/20. Película sin título de Marvel

- 6/11/20. 'Ron's Gone Wrong'

- 25/11/20. Película sin título de Disney Animation

- 18/12/20. 'West Side Story'

- 23/12/20. 'Cruella'

Fechas de estreno de Disney para 2021

- 12/2/21. Película sin título de Marvel

- 5/3/21. 'Nimona'

- 12/3/21. Adaptación de imagen real de Disney sin título

- 7/5/21. Película sin título de Marvel

- 28/5/21. Adaptación de imagen real de Disney sin título

- 18/6/21. Película sin título de Pixar

- 9/7/21. 'Indiana Jones 5'

- 30/7/21. Adaptación de imagen real de Disney sin título

- 8/10/21. Adaptación de imagen real de Disney sin título

- 5/11/21. Película sin título de Marvel

- 24/11/21. Película sin título de Disney Animation.

- 17/12/21. 'Avatar 2'

Fechas de estreno de Disney para 2022

- 18/2/22. Película sin título de Marvel

- 18/3/22. Película sin título de Pixar

- 6/5/22. Película sin título de Marvel

- 27/5/22. Adaptación de imagen real de Disney sin título

- 17/6/22. Película sin título de Pixar

- 8/7/22. Adaptación de imagen real de Disney sin título

- 29/7/22. Película sin título de Marvel

- 7/10/22. Adaptación de imagen real de Disney sin título

- 4/11/22. Adaptación de imagen real de Disney sin título

- 23/11/22. Película sin título de Disney Animation

- 16/12/22. Película sin título de Star Wars

Fechas de estreno de Disney para 2023

- 17/2/23. Adaptación de imagen real de Disney sin título

- 12/22/23. 'Avatar 3'

Fechas de estreno de Disney para 2024

- 20/12/24. Película sin título de Star Wars

Fechas de estreno de Disney para 2025

- 19/12/25. 'Avatar 4'

Fechas de estreno de Disney para 2026

- 18/12/26. Película sin título de Star Wars

Fechas de estreno de Disney para 2027

- 17/12/27. 'Avatar 5'