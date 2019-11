Caídas, exceso de alcohol y errores garrafales: momentos más bochornosos en recogidas de premios

Actualizado 12/11/2019 a las 02:50

Todo el mundo habla del patinazo de César Vicente, actor novel que ha ganado popularidad gracias a la personalísima «Dolor y gloria», de Pedro Almodóvar. El joven intérprete se subió al escenario junto a Ester Expósito («Élite») pero fue incapaz de encadenar más de dos frases legibles para el público. El problema no era que había olvidado sus lentillas, sino haberse tomado un par de copas de más, como demostró el test de alcoholemia que le hizo Susi Caramelo para el programa de #0 «Las que faltaban».

Su bochornoso desliz no es el único que ha sucedido en una ceremonia de entrega de premios, aunque sí la más sonada por reciente. Sin embargo, no conviene enterrar bajo la cortina de los años otros momentos surrealistas que, si bien suceden casi todos al otro lado del charco, España ha demostrado que también sabe divertirse... a veces demasiado.

Era el día soñado para Jennifer Lawrence, que encaminó su futuro al escenario del Dolby Theatre en 2012 para recoger su prmer Oscar, pero la actriz se tropezó con la cola de su vestido y decidió quedarse abrazada a las escaleras... un buen rato. Por suerte, la joven actriz se levantó y superó el incómodo momento con un par de sus típicas gracias ante el aplauso de un público que alabó su capacidad para reponerse tan rápido.

Cuatro años después de este incidente, fue Leonardo DiCaprio quien protagonizó un momento viral con Lady Gaga, en esta ocasión en los Globos de Oro. Fue después del galardón a la artista por su participación en «American Horror Story» que el actor de «El renacido» la miró con un gesto que ni su personaje en el filme de Alejadro González Iñárritu al oso.

También en una ceremonia de los premios de la prensa extranjera de Hollywood, un año antes, se produjo hace unos años uno d elos momentos más incómodos que se recuerdan. Sucedió cuando Jennifer López y Jeremy Renner estaban a punto de abrir el sobre de uno de los ganadores, la actriz se ofreció a abrirlo, porque tenía uñas para hacerlo, y el actor de los Vengadores hizo un comentario fuera de lugar: «Tienes los globos también».

Pero, sin duda, uno de los momentos más bochornosos de las entregas de premios fue el que protagonizaron los intérpretes de «Bonnie & Clyde» al anunciar la película ganadora de 2017. Warren Beatty abrió el sobre con el nombre del vencedor y lanzó un gesto de extrañeza a su alrededor. Titubeó y, como si quisiera quitarse un marrón de encima, le pasó el sobre a su compañera. Y Faye Dunaway leyó «La La Land». El caos fue grandioso.

«El Oscar no es para nosotros, es para 'Moonlight'», dijo de forma incesante el productor de la cinta. «Habéis ganado vosotros. Lo digo en serio», repitió. Los espectadores, que pensaron estar viviendo una nueva versión de ese momento de los Grammy en que Adele dijo que el premio se lo merecía Beyoncé, pronto se percataron de que lo veían en la pantalla no era broma. «La La Land» acababa de recoger el Premio Oscar más breve de la historia.

¿Cómo ocurrió? Warren Beatty y Faye Dunaway eran los encargados de entregar el galardón a Mejor Película. Lo hacían para celebrar que el filme que les consagró en el mundo del celuloide, «Bonnie & Clyde», cumplía 50 años. Pero a la pareja le habían hecho entrega del sobre equivocado: el de mejor actriz. Una captura posterior de la ceremonia demuestra que les habían dado el del premio anterior. Pero como en la tarjeta ponía «Emma Stone y 'La la land'», Faye Dunaway pronunció el título de la película. Una captura lo demuestra. «Warren, ¿qué hiciste?», bromeó Kimmel, pese al tenso ambiente en esos momentos, quien también lanzó un chiste recordando un error similar cuando el presentador Steve Harvey se equivocó en 2015 al anunciar la ganadora de Miss Universo. «Quiero contar lo que ha pasado. He abierto el sobre y decía: 'Emma Stone - La La Land'. Por eso he echado una mirada tan larga a Faye (Dunaway) y a vosotros (el público). No intentaba hacerme el divertido», dijo Beatty sobre el escenario ante la confusión generada.