«@buelos», una alegato para emprendedores de la «segunda edad»

Actualizado 13/10/2019 a las 01:00

Frente al cine de grandes historias existencialistas y películas de consumo rápido y jóvenes voraces, «@buelos» apuesta por llenar de comedia un drama reconocible por cualquier familia española en su día a día. El filme, que se estrena hoy, narra la vivencia de tres hombres en edad de prejubilación a los que el mercado laboral ha dado de lado. Lejos de perderse en los abismos de la depresión, el trío protagonista se deja los prejuicios en casa y se lanza a la aventura de emprender.

«La casa se me cae encima», lamenta en una escena Isidro, un parado de 59 años interpretado por Carlos Iglesias. «Es una frase que ha dicho el 90 por ciento de la gente que se queda de brazos cruzados», desarrolla a ABC el actor. «A quien le gusta su trabajo y tiene un motivo para levantarse por las mañanas, cuando lo pierde y se queda en casa, el tiempo de ocio pasa de ser aceptable a ser una losa», relata Carlos Iglesias. Su personaje lleva dos años sin recibir ofertas de trabajo y la desesperación aflora en su hogar. No es por falta de dinero, por suerte, sino por ese techo del salón que cada día le aprisiona más. Junto con sus dos amigos más íntimos, Arturo (Roberto Álvarez), un exitoso escritor de novelas románticas, y de Desiderio (Ramón Barea), un prejubilado con ganas de ser abuelo, deciden pasar a la acción y construir su futuro. Pero, ¿a qué se puede dedicar un grupo de veteranos que pasan sus días paseando al nieto en el parque? La respuesta no puede ser otra, al menos para la película, que montar una guardería.

Una nueva juventud

«Están en una edad ideal. No es lo mismo tener hoy 60 años que en tiempos de mis abuelos. Antes eras un anciano y hoy con 60 años estás en plenas facultades. La gente de mi edad puede hacer muchas cosas para una sociedad tan necesitada de experiencia», presume Carlos Iglesias, que frente a los pesares de su personaje, encuentra en su vida diaria todas las oportunidades: «Tengo un proyecto para estrenar en enero, “Suite nupcial”, con José Mota, Ana Arias, Santiago Segura... Y otra para más adelante. Estoy activo, con ilusiones y proyectos, y por eso me da mucha rabia tener amigos que están de brazos cruzados, viendo pasar la vida. Es muy importante para la cabeza tener cosas para no caer en depresiones, tan frecuentes en esta edad».

Eso sí, como el protagonista, a Carlos Iglesias también le tocó emprender. Después del éxito y la fama de «Manos a la obra» se cansó de esperar la llamada de su siguiente proyecto y se convirtió en creador. Así, escribió y dirigió «Un franco 14 pesetas», y ya no paró. «El desprecio a la veteranía es una moda actual, en la que se idolatra la juventud. Cuando tenía 20 años, los mejores papeles eran para actores de 50 años para arriba. Ahora los mejores se los dan a los de 20...», remata.

Pero reincorporarse al mercado laboral no es fácil para unos «Abuelos» a los que las redes sociales les suena a ciencia ficción. Por eso, palabras como «coworking», «network» o «pitching» les suenan a chino. «Ese argot tan anglosajón y tan absurdo deja fuera de lugar a la gente de la edad de mi personaje. Para mucha gente, aunque “Abuelos” es en clave de comedia, es un drama ir a esas entrevista de trabajo donde en lugar de pedirte un curriculum te preguntan que qué te llevarías a una isla desierta. Son nuevas formas para apartar del mercado laboral a gente sin más razones que la edad y que a un chico joven le van a pagar la mitad, que de eso se trata la cosa. Hablamos de que al joven le pagan una mierda y por eso le prefieren, aunque no sepa qué es el oficio que va a hacer», remata.