Bryan Fogel: «Espero que quienes vean esta película se indignen»

Un oscarizado guionista no hubiera alumbrado una historia tan impactante, truculenta y dramática. Un disidente saudí refugiado en Estados Unidos aprovecha un viaje a Turquía para renovarse el pasaporte en un consulado de su país. No sale de allí con vida. Los servicios de seguridad ... saudíes, comandados por la propia corona, lo torturan, matan y descuartizan, y se deshacen de sus restos, que no son hallados.

Con una laboriosa selección de material grabado tras el asesinato de Jamal Khashoggi , ocurrido en octubre de 2018, Bryan Fogel , uno de los documentalistas más prominentes de su generación, estrena en Filmin ‘El disidente’. La cinta es un documental, pero, como el mismo director dice en esta entrevista, se consume en realidad como un 'thriller' político y emocional, con material novedoso y añadidos de alto voltaje psicológico por parte de la pareja de Khashoggi. Antes del estreno del documental, según el director, la corona saudí presionó a varias distribuidoras para que lo boicotearan. Fogel, que ganó el Oscar al mejor documental en 2018 por ‘Ícaro’, habló con ABC a través de Zoom.

