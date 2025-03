Bruce Willis era incapaz de recordar los diálogos en sus últimos rodajes

La estrella de 'Jungla de Cristal', Bruce Willis , de 67 años, cuya familia anunció este miércoles que había recibido el diagnóstico del trastorno cerebral llamado afasia , mostró signos de deterioro en varios de los rodajes en los que participó en los últimos años, según fuentes cercanas a más de dos docenas de colaboradores del actor publicadas por 'Los Ángeles Times' .

La estrella recibió por su participación en esos títulos 2 millones de dólares por dos días de trabajo, tal y como establecieron sus agentes y managers, que no permitían que el actor estuviera más de cuatro horas en la filmación durante los días contratados. Incapaz de recordar sus líneas , contaba con un actor contratado que le 'chivaba' los diálogos a través de un diminuto transmisor en su oído y con un doble para las escenas de acción. La preocupación por su deteriorado estado fue evidente en su último rodaje y los comentarios del equipo de producción obligaron a la familia a anunciar su condición esta semana, así como la retirada del cine de Willis .

La familia de Willis, sus hijas, su mujer Emma y su ex Demi Moore emitieron un comunicado conjunto en sus redes anunciando que la estrella de 'El sexto sentido' y 'Jungla de cristal' «se alejaría» de la actuación tras ser diagnosticado con afasia, «enfermedad que está afectando sus habilidades cognitivas». La afasia es una condición causada por daño en una parte específica del cerebro que controla la expresión y comprensión del lenguaje. A menudo deja a las personas con la incapacidad de comunicarse de manera efectiva con los demás.

Límite: cinco páginas

El director Mike Burns , quien trabajó con Willis en la película 'Out of Death' en 2021, dijo a 'Los Angeles Times' cómo se vio obligado a condensar todo el trabajo de guion del actor a un solo día de filmación. «Después del primer día de rodaje con Bruce, pude darme cuenta de primera mano de que tenía un problema y entendí por qué me habían pedido que acortará sus líneas », dijo Burns. Días antes de que Bruce Willis aparecerá en el plató, el cineasta envió un email urgente a sus guionistas: «Tenemos que reducir el número de páginas de Bruce a unas cinco páginas», escribió Burns. «También necesitamos su diálogo para que no haya monólogos ».

Burns no describió las razones por las que las líneas de Willis debían mantenerse «cortas y dulces». Pero el miércoles, el público se enteró de lo que él y muchos otros cineastas han estado preocupados en privado durante años: el trastorno cognitivo de Willis.

Según muchos de los que han trabajado con Willis en sus películas recientes, admiten reconocer su declive físico en los últimos años. Incluso en sus últimas entrevistas, era evidente que el actor había perdido.

Disparo por accidente

Cuestionando si el actor era completamente consciente de su entorno, los cineastas han descrito al diario 'LA Times' escenas desgarradoras de la estrella de 'Pulp Fiction' por su falta de agudeza mental y su incapacidad para recordar diálogos. En un presunto incidente hace dos años en un set de Cincinnati, rodando la película 'Hard Kill', Willis disparó inesperadamente un arma cargada con balas de fogueo en el momento equivocado. Nadie resultó herido. Sin embargo, el productor de la película quedó muy preocupado porque el incidente puso en peligro al resto del equipo y a sus compañeros. La descarga dejó a todos los miembros de producción conmocionados.

Burns era una de las pocas personas que sabían que Willis estaba luchando con su memoria, pero ha asegurado que no estaba al tanto de la gravedad de la condición del actor hasta junio de 2020. «Después del primer día de rodaje, me di cuenta de primera mano de la seriedad de su problema», apuntó Burns. En su película, el director se encargó de comprimir todas las escenas de Willis (alrededor de 25 páginas de diálogo) en un día de filmación.

El otoño pasado, a Burns se le ofreció la oportunidad de dirigir otra película de Willis, 'Wrong Place', pero él estaba muy preocupado por la salud del actor. «Le tomé la palabra a su agente cuando me aseguró que podía trabajar», dijo Burns. Pero cuando comenzaron a filmar la película en octubre pasado, descubrió que estaba peor. «Cuando terminamos, dije que no iba a rodar ninguna otra película de Bruce Willis. Me alivia que haya decidido dejarlo ».

Un representante de Willis se ha negado a comentar nada más allá de la declaración de la familia. El equipo del actor, un poderoso grupo de agentes en la Agencia de Artistas Creativos , se aseguró de que sus rodajes se limitarán a dos días. Estipulando por escrito que no debía trabajar más de ocho horas al día, aunque a menudo se quedaban en cuatro.

Gestionar la enfermedad de Willis ha sido difícil para los que han trabajado con él y muchos cuestionan quién ha presionado al actor para seguir trabajando en los últimos años en películas de baja calidad y bajo presupuesto, la mayoría de las cuales fueron denostadas por los críticos. El grupo detrás de los Premios Razzie , que cada año compila una lista de las peores películas de la industria, creó en febrero una categoría completa dedicada a las películas de Willis.

Jesse V. Johnson , quien lo dirigió en 'White Elephant', admitió quedar sorprendido ante el estado de Willis en el rodaje. «Me quedó claro que no era el Bruce que yo recordaba del pasado». Preocupado por el estado mental de Willis, se acercó al equipo del actor, dirigido por su asistente, Stephen J. Eads , y le preguntó sin rodeos sobre la condición del actor. «Me dijeron que estaba feliz de estar allí, pero que sería mejor si pudiéramos terminar su filmación antes del almuerzo para que se pudiera ir temprano», recordó Johnson sobre la conversación.

Totalmente desorientado

El cineasta admitió que el actor no sabía dónde se encontraba y llegó a preguntarle: «Sé por qué estás aquí, pero ¿por qué estoy yo aquí?». Johnson dijo que posteriormente se le ofreció la oportunidad de filmar dos películas adicionales con Willis, pero se negó. «Después de nuestra experiencia en 'White Elephant', decidimos que no haríamos otra», explicó Johnson. «Todos somos admiradores de Bruce Willis, y aquel rodaje me hizo sentir mal. Es un final bastante triste para una carrera increíble ».

Aunque ha aparecido en más de 70 películas desde que comenzó a actuar en la década de los 1970, Willis aún sigue siendo recordado por interpretar al detective John McClane en la franquicia 'Jungla de Cristal'. El papel, que repitió en cinco películas, ayudó a consolidar su estatus como uno de los principales héroes de acción de Hollywood, aunque luego nos regaló papeles inolvidables en 'Pulp Fiction' y 'El sexto sentido'. Lo más sorprendente de su última etapa es que incluso cuando la salud de Willis empeoró, el actor seguía siendo muy demandado .

