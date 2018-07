«Bohemian Rhapsody» lanza un nuevo y emocionante tráiler sobre el auge y caída de Freddie Mercury

Actualizado 18/07/2018 a las 10:33

Aún hay que esperar al 31 de octubre para su estreno en España, pero ya está disponible un nuevo avance de «Bohemian Rhapsody», la película autobiográfica sobre el mítico cantante de Queen, Freddie Mercury, interpretado por Rami Malek (conocido por protagonizar la serie de televisión «Mr.Robot»).

El resto de integrantes de la banda de rock también harán acto de presencia en el filme: Ben Hardy como Roger Taylor, Gwilym Lee como Brian May y Joseph Mazello como John Deacon. La película se centrará en la etapa del cantante en el grupo de música y un momento cumbre durante 1985: su concierto benéfico en «Live Aid». Durante este segundo tráiler se avanzan temas como la bisexualidad o el virus VIH del cantante («¿Y si no me quedara tiempo?» dice en el avance) así como la querencia de la prensa por saber sobre su vida privada.

Además del –posible– retrato desacertado que «Bohemian Rhapsody» pueda llegar a hacer sobre su protagonista, el ansiado largometraje ya protagonizó una polémica el pasado mes de diciembre después de que el estudio Fox despidiera a su director, el ya de por sí polémico Brian Singer, tras no acudir al rodaje en varias ocasiones. Dexter Fletcher fue entonces el encargado de sustituirlo a pocas semanas de finalizar el rodaje. No ha sido la única polémica: el verdadero Brian May objetó que la historia no sólo debía centrarse en el vocalista de la banda sino en todos sus integrantes.

Las imágenes mostradas hacen indicar que Rami Malek ha sido un acierto como protagonista del biopic, sin embargo, no fue el primer nombre propuesto. La inicial elección fue Sacha Baron Cohen. Los británicos Ben Whishaw y Daniel Radcliffe fueron otros intérpretes que sonaron como candidatos en los medios de comunicación. El guión ha corrido a cargo del dos veces nominado al Oscar Anthony McCarten, responsable de los libretos de «El instante más oscuro» (2017) y «La teoría del todo» (2014).