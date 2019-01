Actualizado 07/01/2019 a las 07:40

Los Globos de Oro celebraron durante la madrugada del lunes 7 de enero de 2019 su tradicional gala, en la que imperaron las grandes sorpresas. La noche dejó unos premios muy repartidos –e improbables– que terminaron con la palomitera «Bohemian Rhapsody» llevándose el mayor galardón de la noche y machacaron las opciones de Lady Gaga para convertirse en la flamante ganadora de un Oscar a mejor actriz.

La atípica pareja formada por los dos presentadores de la noche, Sandra Oh y Andy Samberg –que funcionó como un reloj en la última gala en los Emmy– comenzó la noche con un monólogo a medio gas en el que, acostumbrados a las hilarantes intervenciones de otros años, como las del mordaz Ricky Gervais o las de las desternillantes Amy Poehler y Tina Fey, dejó un poco fríos a los espectadores.

Pero el calor llegó rápidamente a la gala, cuando Lady Gaga y Bradley Cooper subieron a entregar el primer premio de la noche llenado el escenario de lo que buscaban los espectadores: grandes estrellas. El primer galardón de la noche recayó en «Spiderman: Un universo nuevo», la película de comedia que está arrasando entre crítica y público y que parece que seguirá vigente durante el resto de la carrera de premios cinematográfica.

El momento de Glenn Close

Era en la categoría de drama dónde esperaban tres de las grandes sorpresas de la noche. La primera de ellas fue la victoria de Glenn Close, que no pudo ocultar la cara de sorpresa tras escuchar su nombre y sin poder disimular su emoción comenzó a hablar para poco a poco ir consiguiendo que toda la sala se levantara de su asiento. «Mientras interpretaba este personaje no podía evitar pensar en mi madre y como entregó toda su vida a su padre», comenzó a relatar Close. «Cuando ella tenía 80 años me dijo que sentía que nunca había hecho nada y lo que he aprendido es que siempre se espera que las mujeres cuidemos de nuestros hijos y maridos, pero además también tenemos que poder perseguir nuestros sueños», continuó mientras sus palabras se fundían con un prolongado aplauso del público. «Después de 45 años trabajando en la industria, de verdad que no puedo imaginar una vida más maravillosa», concluyó y dejó el escenario, casi en calidad de ganadora del Oscar, algo que no estaba nada claro tan solo unos minutos antes.

El colofón llegó cuando Rami Malek recogió su galardón por su actuación de Freddie Mercury en la popular «Bohemian Rhapsody». Dedicó el premio a muchos, pero sin duda el momento más destacado fue cuando terminó su discuso agradeciendo el premio a Mercury. «Gracias Freddie por darme la alegría de mi vida, eres un hombre hermoso, te quiero», recitó el actor.

Y seguido de este galardón llegó el más esperado, que para sorpresa de casi todos, fue a parar a «Bohemian Rhapsody», una película que no convenció a la crítica pero que ha arrasado en la taquilla mundial, convirtiéndose en un fenómeno. Tanto el productor de la cinta –como momentos antes Rami Malek– evitaron hablar de Brian Singer, director del largometraje que fue despedido a pocas semanas del fin del rodaje. Lo que si hicieron ambos fue realzar la figura de Brian May, guitarrista de «Queen» y una de las figuras esenciales para que el biopic viera la luz.

«Green Book», mejor comedia

Aunque Mahershala Ali ganó el Oscar a mejor actor secundario en 2017 por «Moonlight», no fue hasta esta madrugada cuando consiguió hacerse con el Globo de Oro, estatuilla que se le escapó la primera vez. El actor agradeció el premio a su compañero de reparto, Viggo Mortensen. «Me obligas a ser mejor, gracias hermano, te quiero», le dedicó el actor, que por segunda vez en tres años emprende con fuerza el camino directo hasta el Oscar.

«Green Book» acumuló su segundo premio de la noche con el mejor guion cinematográfico de 2018, un galardón que reforzó las opciones de la cinta y por un momento empequeñeció a «Roma». La cinta, que se estrena en España el próximo 1 de febrero, terminó ganado el Globo de Oro a mejor película de comedia del año y así concluyó la cita, con sus opciones para llegar a los Oscars más que reforzadas.

Doble derrota de Amy Adams

Repitiendo el enfrentamiento tanto en la categoría de televisión como en la de cine, Regina King y Amy Adams se batían en duelo por ambos galardones. El de televisión lo perdieron ambas, pero fue King la que sobrepasó a la actriz nominada por «El vicio del poder» con su actuación en «Blues de la calle Beale» y subió al escenario para dar un reivindicativo discurso, en sintonía con el resto de la gala.

La categoría de actriz secundaria es una de las más interesantes durante esta carrera de premios. Mientras que Regina King ha arrasado entre los premios de la crítica, su vistosa falta en el SAG (el premio del Sindicato de Actores) abre una puerta a que, hasta el último momento, el Oscar pueda caer en las manos de otras actrices, como la ya mencionada Adams o las dos actrices de «La Favorita», Emma Stone y Rachel Weisz.

Lady Gaga solo consiguió un único, y obvio, premio en toda la noche: el que reconocía su condición de autora de «Shallow», una de las canciones que forman parte de la banda sonora de la película dirigida por Bradley Cooper.

«Roma» perdura

Aunque «Roma» no podía participar en la categoría de mejor drama por ser película extranjera, ganó, como todos preveían –y esperaban– el Globo de Oro a la mejor película extranjera. Lo anunciaron Antonio Banderas y Catherine Zeta Jones marcando fuertemente la «R» de Roma y subió a recogerlo al escenario Alfonso Cuarón, que desde allí arriba aseguró que «el cine derriba muros y que a través de él podemos entender lo que puede parecer extraño».

Fue Harrison Ford el encargado de dar el Globo de Oro al mejor director de la noche, que perpetuó la vigencia en la carrera de premios de «Roma» cuando el mexicano Cuarón volvió a subir al escenario a por el galardón. Esta vez, el director habló de las mujeres de su vida, que también son las protagonistas del largometraje: «Este premio se debe a las actrices que dar a luz a esta película en la pantalla. Una parte de mí me dice que esta película la dirigieron Libo, mi madre y mi familia». Otro de sus llamativos agradecimiento fue a Netflix, por «hacer realidad una película tan improbable». La plataforma de streaming cuenta con los derechos de distribución de la cinta, que se puede ver desde el pasado 14 de diciembre.

Christian Bale, quien encarna en la cinta al ex vicepresidente estadounidense Dick Cheney en «El vicio del poder», se alzó como mejor actor de comedia y consiguió el único premio para su película, que partía como la más nominada de la noche. «Gracias a Satán por servirme de inspiración», dijo el actor durante su discurso.

Colman hace frente a Close

La británica Olivia Colman, veterana en televisión y con más de cien intervenciones en películas y series a sus espaldas, se alzó como la mejor actriz de comedia de la noche por su papel de la reina Ana de Gran Bretaña. En uno de los discursos más divertidos de la noche, la actriz, muy nerviosa, agradeció el premio al griego Yorgos Lanthimos, director de la cinta, a sus dos compañeras de reparto, Stone y Weisz y agradeció a la organización «los sandwiches» y relató como «había viajado en avión privado desde Inglaterra y no había parado de comer en todo el vuelo».

Terminó la noche con la despedida de sus dos presentadores, que durante la gala se vieron eclipsados por todos los demás, y una curiosa perspectiva para el resto de la carrera de premios, una de las más atípicas de los últimos años: la antesala de los Oscar no le ha facilitado el trabajo a su hermana mayor.

Lista completa de ganadores

Mejor película dramatica

- Ha nacido una estrella

- El blues de Beale Street

- Black Panther

- BlacKkKlansman

- Bohemian Rhapsody

Mejor película (comedia o musical)

- Crazy Rich Asians

- La favorita

- Green Book

- E regreso de Mary Poppins

- Vice (El vicio del poder)

Mejor director

- Bradley Cooper, Ha nacido una estrella

- Alfonso Cuarón, Roma

- Peter Farrelly, Green Book

- Spike Lee, BlacKkKlansman

- Adam McKay, El vicio del poder

Mejor película de animación

- Increíbles 2

- Isla de perros

- Mirai

- Ralph rompe Internet

- Spider-Man: Into the Spiderverse

Mejor película en lengua extranjera

- Capernaum (Líbano)

- Girl (Bélgica)

- Never Look Away (Alemania)

- Roma (México)

- Shoplifters (Japón)

Mejor guión

- Alfonso Cuaron, Roma

- Tony McNamara, Deborah Davis, La favorita

- Barry Jenkins, El blues de Beale Street

- Adam McKay, El vicio de poder

- Peter Farrelly, Nick Vallelonga, Brian Currie: Green Book

Mejor actriz dramática

- Lady Gaga, Ha nacido una estrella

- Glenn Close, La buena esposa

- Nicole Kidman, Destroyer

- Melissa McCarthy, ¿Can You Ever Forgive Me?

- Rosamund Pike, A Private War

Mejor actor dramático

- Bradley Cooper, Ha nacido una estrella

- Willem Dafoe, At Eternity's Gate

- Lucas Hedges, Boy Erased

- Rami Malek, Bohemian Rhapsody

- John David Washington, BlackKklansman

Mejor actriz de comedia

- Emily Blunt, Mary Poppins Returns

- Olivia Colman, La favorita

- Elsie Fisher, Eighth Grade

- Charlize Theron, Tully

- Constance Wu, Crazy Rich Asians

Mejor actor (Comedia o musical)

- Christian Bale, El vicio del poder

- Lin-Manuel Miranda, Mary Poppins Returns

- Viggo Mortensen, Green Book

- Robert Redford, The Old Man & the Gun

- John C. Reilly, Stan & Ollie

Mejor actriz de reparto

- Amy Adams, Vice

- Claire Foy, First Man

- Regina King, El blues de Beale Street

- Emma Stone, La favorita

- Rachel Weisz, La favorita

Mejor actor de reparto

- Mahershala Ali, Green Book

- Timothée Chalamet, Beautiful Boy

- Adam Driver, BlacKkKlansman

- Richard E. Grant, Can You Ever Forgive Me?

- Sam Rockwell, Vice

Mejor canción

- «All the Stars», Black Panther

- «Girl in the Movies», Dumplin

- «Requiem for a Private War», A Private War

- «Revelation», Boy Erased

- «Shallow», Ha nacido una estrella