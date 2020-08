La bochornosa escena de «Los vigilantes de la playa» que todos habíamos olvidado

Hubo un tiempo en el que las series de televisión eran un entretenimiento más que simple: los buenos eran muy buenos, los malos eran malísimos y las tramas tenían la profundidad de un charco. Pero eran tiempos felices donde se veían las series para entretenerse y no para encontrar fallos de guion o hacerse el «snob». Eran los años 90 y series como « Los vigilantes de la playa» se convirtieron en lo más visto de la televisión en todo el mundo. Cuerpos esculturales, unos toques de aventuras y paisajes increíbles eran los ingredientes con los que la serie protagonizada por David Hasselhoff y Pamela Anderson triunfó.

«Bikinis de hilo, surfistas machotes, adictos al sol y "flipados" comparten el mismo tiempo con los socorristas en la serie. Pero, seamos honestos, son los cuerpos aceitosos los que harán que los espectadores vuelvan a verla», decía el crítico de «The Hollywood Reporter» tras ver el primer capítulo, estrenado en 1989.

Quizá esos «cuerpos aceitosos» que decía el crítico de la revista más prestigiosa de Hollywood son los que nublaban el juicio a los espectadores. Porque, en realidad, las tramas se sostenían menos que un títere sin alguien que maneje las cuerdas.

Y ahora, tantos años después, revisitar algunas de las escenas de «Los vigilantes de la playa» provoca que la serie parezca más una parodia que un «drama de aventuras», como prometía la sinopsis.

En Twitter se ha hecho viral el siguiente corte con Pamela Anderson y una estrella del béisbol que se unen para rescatar a una bañista que se ahoga en una zona donde cubre por las rodillas. Arte puro.

