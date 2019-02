«Black Panther»: Marvel hace caja y política con la discriminación racial

Actualizado 25/02/2019 a las 00:23

La fábrica de superhéroes de Marvel rescata a uno de sus personajes olvidados para dejar de lado el estigma de persona oprimida que busca su propia libertad («12 años de esclavitud») o el del típico «sabio negro», como el que Morgan Freeman interpretó en «Cadena perpetua». «Black Panther», el cómic, apareció por primera vez en las páginas de «Los 4 fantásticos» de la mano de Stan Lee y Jack Kirby. Era el año 1966. Sin embargo, Marvel lo ha guardado 50 años en sus cajones. ¿Por qué? «Los productores no se habían sentidos seguros con la idea de llevar a un superhéroe negro a la pantalla hasta ahora por miedo a que no fuese rentable», responde Michael B. Jordan a ABC, el encargado de dar vida al villano que hará que Black Panther se plantee qué tipo de rey quiere ser mientras compagina su rol de superhéroe: Killmonger.

«Teníamos miedo de crear una versión americanizada de África y su cultura», asegura Nate Moore, productor de la película. Por ello, el equipo ha realizado un extenso trabajo de documentación tanto arquitectónica como de la moda africana. «La gente africana o con raíces africanas sabemos quiénes somos y sabemos cómo es nuestra cultura y creo que van a alucinar cuando la vean plasmada en la gran pantalla. Ahora, los más pequeños tienen un personaje en un “blockbuster” en el que poder sentirse reflejado», reflexiona Michael B. Jordan tras confesar que pasó su infancia jugando a ser un X-Men. «Desde Dragon Ball Z hasta cualquier cómic de Marvel o DC Comics. Los leí todos, pero no había muchos personajes con los que podía identificarme. Por suerte, eso va a cambiar con la cantidad de personajes que hay en esta película».

En la película de Ryan Coogler no solo habrá un villano que ponga en jaque al protector de Wakanda, también obliga al espectador a hacer memoria con preguntas como «¿quién lo robó primero?» en pleno Museo Británico de Londres plagado de piezas arqueológicas de diferentes colonias, entre ellas algunas “wakandianas”. «Hay veces que la gente se olvida de la historia, de lo que ha ocurrido. Por eso creo que va a apreciar ver la verdad en la pantalla. Es un “sí, eso es lo que pasó”. Ahora ¿qué?». «Black Panther» llega a la cartelera con un discurso totalmente nuevo: recordando épocas históricas delicadas de tratar, héroes negros y mujeres con mucho poder: «Pero esto no es la solución al problema. Esta es la excusa para empezar una conversación que tenemos pendiente y para eso tenemos que ver qué tenemos que tratar, de qué hay que hablar». Aún así, ni el equipo técnico ni los actores de la película de Marvel quieren que el espectador interprete a este superhéroe como una reivindicación. «Creo que no tenemos que diseccionar tanto la película con sus aspectos políticos o raciales. Hay que ver esto con una normalidad y saber apreciar que es una buena película», concluye el actor.