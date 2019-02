J. A. Bayona y Álex de la Iglesia, posturas enfrentadas ante el futuro del cine en las salas

Actualizado 06/02/2019 a las 18:59

«Se han cerrado como quinientos cines en los últimos cuatro años y eso es verdaderamente desastroso. Pensar que hay comarcas en las que no hay ni un solo cine... mi infancia habría sido imposible en un lugar así. No son buenos tiempos», decía Pedro Almodóvar en la alfombra roja de los Goya. El vídeo, grabado por Cinemanía, fue recogido en Twitter por J. A. Bayona, que comparte la pesimista visión del cineasta manchego: «Totalmente de acuerdo con Almodóvar», apostilló el director de «Jurassic World».

Esta visión de la industria audiovisual y su forma de exhibición encontró en la red social un «enemigo» feroz, Álex de la Iglesia. El expresidente de la Academia de cine, que durante su mandato hizo famoso el «internet no es el futuro del cine, es el presente», y que hizo todo lo posible por atacar la piratería para buscar una solución legar con la que disfrutar del cine en casa a un precio asequible, se sumó al debate: «Perdonad: yo no estoy de acuerdo. Vivo una época en la que puedo ver lo que quiera, y mucho más, si tengo conexión a internet. Basta ya de nostalgia. Por favor», rebatió con exquisita educación el director de «El bar».

El debate, constructivo y ameno, lejos da las faltadas habituales de la red, continuó con Bayona:

Mira Álex, la nueva cámara Magellan de 65mm. Filma como una cámara IMAX pero ligera como una estándard. Lo flipas. Y en cine! ¿Qué quiero decir con esto? Que de nostálgico nada. Que una ciudad se quede sin cines no es consecuencia del progreso, es señal de retroceso. Love U, man! pic.twitter.com/SMudoy72kM — JA Bayona (@FilmBayona) 6 de febrero de 2019

«A todos nos entristece que se cierren cines, eso es OBVIO. Pero no creo que podamos decir que son malos tiempos para el cine. Ahora la gente tiene más oferta legal de la mejor calidad en la red que nunca, y esa cámara y tú mismo sois un ejemplo», continuó Álex de la Iglesia, que mencionó a Mariano Barroso, actual presidente de la Academia de cine, que en el discurso de los Goya apostó por la sinergia entre «pantallas». «Cuando hablo de nostalgia me refiero a cierta actitud (no la tuya) que tiende al estancamiento en posiciones contra el nuevo estado de cosas. Son buenísimos tiempos si sabemos aprovecharlos. Hay que adaptarse, reaccionar, como decía Barroso el otro día».

Tras el debate, internautas y profesionales del cine se sumaron al debate. Desde ABC te preguntamos: ¿En qué lado estás? ¿Crees que el cierre de cines entorpece el acceso a las películas o crees que vivimos un buen momento para la industria de la mano de las plataformas VOD (Netflix, Movistar...)?