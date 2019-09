Bajo la piel de la ciudad

Actualizado 29/09/2019 a las 01:04

Juego de piernas es lo que aplica Garci mientras patea ese Madrid de ahora que parece tan real y sin embargo cede a sus palabras como un decorado. Vamos de un lado al otro junto a él, por la ciudad de «El crack cero», en una tarde soleada de septiembre, a todo color y a la busca -¿o a la caza?- de lugares secretos, especiales, en los que Garci oficiará el prodigio que solo los soñadores se permiten: pellizcar la piel de la ciudad, levantar el decorado y mostrarnos, en blanco y negro, qué hay debajo. Magia de cineasta. Todo está lleno de recuerdos que no respetan la campana que marcaba el final de sus asaltos. Que siguen ahí y, a la que pueden, lanzan un gancho de nostalgia que el cineasta, tan aficionado al boxeo, esquiva desde la infancia en el mentón.

Hay un recuerdo en cada esquina; en cada calle, un trávelin que espera a que lo señale con la mano. Primero vamos a Vallecas, al gimnasio Detroit en Santa Eugenia. Allí sonríe y saluda a los chavales que saltan a la cuerda con ese brinco milimétrico que permite a la comba girar –y sonar– casi como una hélice de avión. Más allá, un par de chicas entrenan duro junto a los muchachos. Primero danzan entre fintas, luego hacen boxeo de sombra, que se dice, luchando contra un púgil imaginario. El cineasta los observa con los brazos apoyados en las cuerdas del ring, callado unos segundos, casi midiendo su propia sombra -momento que atrapa mi compañera la fotógrafa Maya Balanyá- y luego nos relata cómo convirtieron este espacio en un ring de los setenta, con carteles, sudor y humo.

«Yo tengo la suerte que mi padre me llevaba lo mismo al boxeo que al Museo del Prado»

¿Qué ve Garci en el Boxeo? «Lucha por la supervivencia en su forma más antigua. Y es noble arte, como dicen: mira que he ido a veladas y no he visto nunca una bronca, pero las veo en el fútbol, en los conciertos de rock... En cuanto suena la campana se abrazan. Hay algo de Píndaro y la vieja Grecia. Y tiene una épica muy bonita. Yo tengo la suerte que mi padre me llevaba lo mismo al boxeo que al Museo del Prado». Ahí está la cultura popular, contra las cuerdas, desde la luz convaleciente de las Meninas a la verdad del púgil abatido o victorioso. Tebeos, estrellas de cine y lienzos de Velázquez y Goya...

Así vamos hacia el parque del Retiro y nos señala tascas perdidas, fantasmas del viejo Madrid de cuarteles y juegos prohibidos. «Casa Ricardo, ahí rodamos la primera escena de "El crack"». Garci es feliz en la nostalgia «jubilosa», dice, es un entusiasta de la nostalgia que contagia su felicidad mientras la experimenta. Igual «el pasado es un país bastante tranquilo, donde nadie te da la lata», como dice Rocky, el barbero, en su nueva película.

Hay críticos que entran en éxtasis con el último filme iraní pero no conceden espacio a este guiño con los clásicos del género y la España en blanco que querrían borrar. Juego de piernas para seguir en la pelea. Hablando de bares, alineaciones del Atleti, amigos que se han ido, pisos altos donde rodó, cócteles, homenajes. «Me encanta, es un parque ruso, chejoviano. Lo rodé nevado en "Sesión continua"...» Nos lleva a la estatua de Galdós, donde suele dejar libros para que otros los lean. Por el retiro pasea a diario desde niño. «Aquí jugaba a las chapas, son los mismos árboles. Algún día seré el corresponsal de ABC en el retiro», bromea.

Pero el presente... Resulta que para «El crack cero», «Carmena no nos dejó rodar en el Retiro». Acabamos hablando de España. «Es un país muy bonito, el problema es que no nos queremos, ha fallado el pegamento. España es un traje deshilachado, ya no vale llevarlo al tinte. Hay que buscar otro, a ver quién es el guapo que se atreve...». Seguimos pellizcando la ciudad. Acabamos en Gran Vía, el gran plató que en su filme recupera el pulso de los setenta, en blanco y negro, cuando la ciudad soñaba otro futuro y otras historias... En «El crack cero» ha atrapado unas cuantas.