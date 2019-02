Ana de Armas podría ser la primera princesa latina de Disney

Actualizado 08/02/2019 a las 20:20

Una de las partes más importantes que componen el universo cinematográfico y televisivo de Disney es la relativa a sus princesas. Ariel en «La Sirenita», Jasmín en «Aladdín», Bella en «La bella y la bestia» o las protagonistas de «Blancanieves» y «La Cenicienta» son algunas de las referentes en este aspecto, y es imposible para cualquier seguidor de la factoría retrotraer la mente hasta su infancia sin que irrumpa en sus pensamientos alguna de ellas.

Aunque en el lineal crecimiento de Disney, no obstante, sigue habiendo hueco para nuevas princesas. La multinacional de entretenimiento juvenil estrenará en los próximos tiempos las películas de acción real de «Dumbo», «Aladdin» o «El rey león», aunque también nuevos títulos de animación como «Toy Story 4» y la segunda parte de «Frozen».

Al universo de la factoría, así las cosas, todavía le queda cuerda para rato. Tanto como a sus princesas, que no pueden dejar de reinventarse para continuar creando historias para los más pequeños. En ese aspecto, Disney está trabajando en la segunda parte de «Vaiana» y tal y como informa «Metro», desde la compañía quieren que su protagonista sea la que sería la «primera princesa latina» de Disney.

De acuerdo con el citado medio británico, la favorita para poner voz al personaje principal de «Vaiana 2» sería Ana de Armas. La intérprete cubana, que el pasado año dio el salto a Hollywood a lo grande con su trabajo en «Blade Runner 2049» con Denis Villeneuve, Ryan Gosling y Harrison Ford, sería la primera opción de Disney para interpretar a la protagonista del filme. Antes, De Armas ya había hecho sus pinitos a nivel internacional, en películas como «Toc toc», que protagonizó junto a Keanu Reeves y Lorenza Izzo.

La joven actriz, de 30 años y que en España se dio a conocer por sus trabajos en series como «El internado» e «Hispania», así como en películas como «Mentiras y gordas», acaba de convertirse en imagen de Campari (y de protagonizar el nuevo cortometraje de la compañía). En alusión a la posibilidad de que firmase por Disney, ha afirmado a «Metro» que «sería genial» formar parte de «Vaiana 2». «Me encanta romper estereotipos y hacer cualquier papel que me guste a nivel personal. No quiero que me vuelvan a etiquetar en ningún rol, aunque creo que la interpretación es muy importante para contar historias a los niños. Sería genial trabajar con ellos [en alusión a Disney]. ¿Quién sabe?», ha explicado la actriz.

En las próximas fechas, De Armas participará en otras cuatro películas que deben estrenarse este año, así como en «The Night Clerk», el último largometraje del actor y director Michael Cristofer, responsable de la cinta «Pecado original», que protagonizaron en 2001 Antonio Banderas y Angelina Jolie. El tiempo dirá si su nombre se suma a los proyectos de Disney de la mano de «Vaiana 2».