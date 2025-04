Ángela Cervantes: «Pensaba que no podría trabajar como actriz por tener un cuerpo fuera de lo normativo»

Ángela Cervantes (Barcelona, 1993) ha sido una de las apariciones más fulgurantes de la última temporada del cine español. Su primera película, 'Chavalas' , le ha valido la nominación al Goya en el apartado de mejor actriz revelación . Recibió la noticia en medio del rodaje de 'La maternal' , la próxima película de Pilar Palomero . «Pilar me avisó de que era la lectura de nominados pero yo le dije que no quería saber nada del resultado hasta que acabáramos la jornada. Pero ella lo vio y se lo fueron diciendo entre los miembros del equipo. Cuando acabó el día me lo dijeron y en ese momento no entendía nada porque se me había olvidado. Fue muy bonito y muy especial enterarme de la noticia así, delante de todo el equipo», recuerda Ángela.

Cervantes se estrenó en el mundo del cine el pasado año gracias a 'Chavalas' y a una breve aparición en 'Donde caben dos' , pero su trayectoria viene de lejos: «Empecé a hacer teatro desde muy joven. Siempre he estado haciendo clases de interpretación, tenía mi grupo de teatro en Barcelona y hacíamos algunas obras en salas pequeñas. La verdad es que tardé un poco en decir que quería ser actriz porque me daba un poco de pudor. Después empecé en una serie en TV3 ( 'Com si fos ahir' ), que sigo en ella, y eso me dio mucha confianza. Estar en una serie diaria es como un máster de televisión y de cámara. Me hizo estar preparada para entrar en el mundo del cine». Siempre tuvo claro que quería dedicarse a la interpretación aunque reconoce que «no lo acababa de expresar a los demás. De hecho, empecé criminología porque quería tener una carrera y vivir esa experiencia y no fue hasta que me fui a vivir a Madrid con 23 ó 24 años, que empecé a presentarme a la gente como actriz».

Cervantes se ha formado como intérprete consumiendo cine español: «Cuando era pequeña, me encantaban 'La lengua de las mariposas' , 'El viaje de Carol' o 'El Bola' . Y, ya de adolescente, me marcaron 'Volver' , 'Azul oscuro casi negro' y, sobre todo, 'Yo soy la Juani' . Siempre hablo mucho de Verónica Echegui porque, cuando vi 'Yo soy la Juani', me fascinó y fue una de esas cosas que me lanzaron a ser actriz. Era un personaje femenino con un perfil que yo quería interpretar. Y Verónica es muy polifacética, me gusta mucho su energía y los proyectos que escoge. Es un referente para mí».

La nominación al Goya no entraba en sus planes: «Estaba muy complicado. Además, lo que ocurre en los Goya es que tienes que pensar si te presentas o no porque, si no sales nominada, nunca más te puedes presentar como revelación. Esto es algo que hablé con mi representante y con mi hermano Álvaro. Al final decidí que, como era mi primera película, lo más natural era presentarse. Estoy muy contenta por estar ahí representando una película tan pequeña». Su hermano, Álvaro Cervantes , que ha sido nominado al Goya en dos ocasiones (una de ellas como actor revelación), le ha dado algunos consejos para la ceremonia: «Me ha dicho que intente disfrutarlo porque a veces por los nervios es todo muy loco en el momento y que intente relajarme y disfrutarlo porque al final pasa muy rápido. Es un poco como lo de las bodas en las que los novios no disfrutan de la fiesta. No quiero que me pase eso. En general, Álvaro siempre me da buenos consejos por ser el hermano mayor y por llevar tantos años en la profesión. Es un poco mi guía».

Sus rivales en los Goya son Almudena Amor por 'El buen patrón' , María Cerezuela por 'Maixabel' y Nicolle García por 'Libertad' . Ángela solo tiene buenas palabras para sus compañeras: «He visto todos sus trabajos y estoy flipando al estar al lado de ellas. Me han encantado todos, cada uno con sus peculiaridades. Almudena ha empezado por todo lo alto trabajando mano a mano con Javier Bardem y estar a su altura es muy 'heavy'. En cuanto a María, me flipó su peli, me emocionó mucho y me parece un trabajo muy comprometido . Y Nicolle lleva gran parte del peso de su película. Para ser su primer papel y ser tan joven, me parece alucinante».

En 'Chavalas' da vida a Soraya, una de las amigas de la protagonista (Vicky Luengo) . La define como «una tía muy cañera, con los pies en la tierra y a la vez también, a diferencia del personaje de Vicky, ella no tiene ningún conflicto ni con quién es ni con de dónde viene. Ama el barrio y se siente orgullosa de ser de Cornellà pero, a la vez, si la sacas de ahí tampoco se siente muy cómoda. Es una chica muy libre pero, a la vez, es como que está enjaulada. Nos parecemos mucho porque yo me siento muy cómoda en el barrio, con su gente y con el ambiente que se crea en los bares. Me ayudó mucho aferrarme a la idea que Soraya tiene de la amistad y también trabajamos mucho en la creación de la relación de las cuatro amigas. Ver qué otros perfiles había en este grupo me ayudó mucho a encontrar a Soraya». Su personaje en 'Chavalas' también ha sido especial por otro motivo: «A mí me ha pasado que a veces pensaba que, por tener un cuerpo fuera de lo normativo y lo habitual que se ve en las ficciones, sentía que no iba a poder trabajar y que tenía que adelgazar o según qué cosas. Y aquí tengo la oportunidad de enseñarlo con toda la naturalidad y sin que sea el tema principal. Simplemente, es la amiga y ya está. Me siento muy orgullosa de representar eso».

La química entre Ángela y sus tres compañeras (Vicky Luengo, Carolina Yuste y Elisabet Casanovas ) traspasa la pantalla: «Nos conocíamos porque somos de la misma generación y tenemos muchos amigos en común pero realmente no nos habíamos tomado nunca un café juntas y no sabíamos mucho de nuestras vidas. La relación fue muy mágica porque se creó muy rápido. Las cuatro tenemos el mismo 'bichillo' dentro, compartimos mucho el lugar que ocupan nuestras amistades en nuestra vida y se creó un lenguaje común muy fácil. Nos hemos hecho colegas. Es muy bonito que pase eso un proyecto». Ni siquiera el estallido de la pandemia empañó el buen ambiente del rodaje: «Empezamos a grabar en marzo de 2020. Rodamos dos semanas y tuvimos que parar. Sobre todo me supo mal por el equipo y la directora ( Carol Rodríguez Colás ), porque era su primera película para ella y para la guionista (su hermana Marina) y llevaban unos cinco años para levantar la peli. Mi serie también paró y no sabíamos nada. Pero como no podías accionar ni decidir nada, se trataba simplemente de esperar y confiar. Sabías que tarde o temprano todo se reactivaría y volveríamos a trabajar y a hacer ficción».

Su próximo proyecto será 'La maternal', la segunda película de Pilar Palomero tras triunfar en los Goya con 'Las niñas' : «Me llegó el proyecto antes del verano y ha sido todo un viaje. Es una peli muy bonita pero también muy dura por el tema que trata. La protagonista es una niña de 14 años que tiene que aprender a ser madre porque se queda embarazada. Yo hago de su madre, que también la tuvo muy joven y es como que se repite el patrón. La rodamos en Los Monegros y Barcelona. Hemos trabajado con actores no profesionales y chicas que también han pasado por esta experiencia». Así es, con menos de 30 años, Ángela se enfrenta al reto de hacer de madre de una hija adolescente: «Es muy fuerte hacer de abuela. Cuando me llegó la separata para el casting, no me lo acababa de creer. Ha sido un gran reto hacer de madre pero lo he podido hacer gracias a que Pilar tiene una manera de trabajar que ayuda muchísimo a los actores y a las actrices».

Puede que Ángela Cervantes no haya llegado al cine tan pronto como su hermano pero lo ha hecho en el momento exacto. La industria le ha recibido con una nominación al Goya y su próximo trabajo es uno de los títulos más esperados del año. El futuro es suyo.