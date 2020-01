Las anécdotas que nos deja la gala de los Globos de Oro 2020

Actualizado 06/01/2020 a las 06:03

En la madrugada de este lunes, Hollywood se ha llenado de estrellas para celebrar la 77ª gala de entrega de los Globos de Oro. Estos premios, entregados por la Asociación de Prensa Extranjera de la ciudad del cine, conocidos también como la antesala de los Oscars, se caracteriza por ser menos encorsetada que la de sus gemelos de la Asociación de Prensa Estadounidense. Sin embargo, en esta nueva entrega, la corrección ha sido la tónica habitual en los discursos de agradecimiento de los agraciados.

El humorista Ricky Gervais ha sido el maestro de ceremonias de los Globos de Oro 2020, y con este se cumplen ya cinco años presidiendo la gala. Una vez más, repitió que sería la última vez que se enfrentara a dicho encargo que duró algo más de tres horas, como repitió el cómico en diferentes ocasiones. Sus intervenciones, a diferencia que en años anteriores, han sido mínimas, haciendo gala de su irreverencia en puntuales ocasiones.

Al inicio de la entrega de los Globos de Oro, Gervais ha realizado un discurso en su línea general. Agresivo, atacando sin piedad a lo que consideraba oportuno e, incluso, a algunos de los presentes en el salón del The Beverly Hilton, en Los Ángeles (EE.UU.). De su discurso, lo más llamativo ha sido su comparación a Joe Pesci con «Baby Joda», el adorable personaje de la serie «The Mandalorian». Además, comparó a corporaciones como Disney y Apple con el ISIS y les acusó de esclavizar a trabajadores. Pero, sin duda, lo más recordado será la cara que puso Tom Hanks durante todo el monólogo, carne pura de bromas digitales.

Pero no ha sido el único discurso que levantará ampollas en la gala. El galardonado con el premio a mejor actor de miniserie o película para televisión, Russell Crowe, no pudo acudir por la delicada situación por la que está pasando Australia con sus incendios. Sin embargo, mandó un discurso reivindicativo pidiendo ayuda para la zona. Pero si ha habido un momento emotivo durante la gala, ha sido el discurso pronunciado por Kate McKinnon hacia Ellen DeGeneres.

«Si no la hubiera visto en la televisión, habría pensado: "Nunca podría estar en la televisión. No dejan que las personas LGBTQ estén en la televisión". Y más que eso, habría seguido pensando que era un extraterrestre y que tal vez no tenía derecho a estar aquí”, dijo McKinnon al borde de las lágrimas. «Ella arriesgó toda su vida y toda su carrera para decir la verdad y sufrió mucho por ello. Por supuesto, las actitudes cambian, pero solo porque personas valientes como Ellen saltan al fuego... Gracias, Ellen, por darme una oportunidad de una buena vida», dijo antes de que el salón del hotel Hilton se viniera abajo en aplausos.

Stop what you’re doing and watch Kate McKinnon honoring Ellen by talking about queer representation in media: pic.twitter.com/pVsznys6uC — Sam Stryker (@sbstryker) January 6, 2020

La ganadora del premio a mejor actriz de reparto, Patricia Arquette, también quiso hablar, enarbolando un discurso criticando abiertamente los últimos movimientos sobre Irán del presidente Trump. «También sé que esta noche, 5 de enero de 2020, no vamos a mirar hacia atrás en esta noche en los libros de historia. Veremos un país al borde de la guerra, los Estados Unidos de América. Un presidente tuiteó una amenaza de 52 bombas, incluidos sitios culturales, los jóvenes arriesgan sus vidas y personas que no saben si las bombas caerán sobre la cabeza de sus hijos. Y Australia está en llamas», dijo, Globo de Oro en mano.

Y es que las mujeres han sido, notablemente, más reivindicativas en sus discursos que los hombres. Otro ejemplo de ello han sido las palabras de Michelle Williams, mejor actriz de miniserie, encauzando directamente la causa feminista como razón para condicionar el voto de las mujeres.

«Mujeres, cuando sea el tiempo de votar, por favor hacedlo en vuestro propio interés. Es lo que han hecho los hombres durante años y por eso el mundo se parece tanto a ellos", dijo la actriz en un apasionado discurso feminista», dijo, para luego añadir que «no olvidéis que somos el grupo con derecho a voto más grande en este país. Hagamos que se parezca más a nosotras».

"Como mujeres pueden pasar muchas cosas en nuestro cuerpo que no elegimos. Quiero ser una mujer que tenga el derecho de elegir cuándo quiero tener mis hijos y con quién. Los hombres lo llevan haciendo durante años". Michelle Williams y el discurso de la noche. #GoldenGlobespic.twitter.com/9pFxvLT8JY — Series en Movistar+ (@MovistarSeries) January 6, 2020

Y, con motivo del calor que generaban todos estos discursos en el público presente, sumado a las diferentes bebidas alcohólicas que los invitados pudieron disfrutar durante la entrega de premios, algunos protagonistas pensaban que les sobraba algo de ropa. Y esto lo pudimos ver a la perfección mientras Brian Cox subía al escenario para recoger su Globo de Oro en la categoría de mejor actor de televisión. Mientras avanzaba hacia escena, la cámara le siguió y se pudo apreciar a Jason Momoa que había decidido quitarse el traje y quedarse en camiseta de tirantes. Todo muy protocolario.