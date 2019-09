La amenaza de Marlon Brando para ser Vito Corleone en «El Padrino»

Actualizado 20/09/2019 a las 13:04

Pensaban que era demasiado bajito y aburrido, pero no sabían lo que escondía dentro Al Pacino hasta que consiguió el papel de Michael Corleone después de hacer una prueba con una de sus escenas clave en «El Padrino»: la de su encuentro con El Turco.

Sin embargo, a punto estuvo el actor de quedarse fuera de la película sobre la Mafia de Francis Ford Coppola. Marlon Brando, que consiguió el papel del Don de la familia Corleone imaginándose como un bulldog y llenándose la boca de kleenex, intentó frenar la contratación de otro actor.

Conocido por sus caprichos en los sets de rodaje, algunos inadmisibles hasta para la más caprichosa leyenda y que le convirteron en persona non grata en la mayoría de producciones de Hollywood, se dice en los mentideros de la meca del cine que Brando llegó a amenazar con abandonar «El Padrino» si Burt Reynolds fichaba por la película.

Reynolds, que además de rechazar a Coppola también se negó a meterse en la piel del Han Solo de su amigo George Lucas, era consciente del poco aprecio que le tenía Marlon Brando, así como de los chismes sobre su amenaza para evitar que interpretase al futuro Capo de los Corleone. Sin embargo, así como con el tiempo se arrepintió de abrirle camino a Harrison Ford en Star Wars, nunca hizo lo propio en lo que respeta a su participación en la adaptación del libro de Mario Puzo.

En una entrevista con Andy Cohen en «Watch What Happens Live», reconoció el rumor del odio de Marlon Brando y su amenaza de renunciar si este aceptaba el papel de Michael Corleone: «Me sentí halagado de que estuviera molesto», dijo Reynolds.