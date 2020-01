Almodóvar se reencuentra con los Goya en su película más personal

Actualizado 26/01/2020 a las 01:52

Llevaba una década y cuatro películas haciendo agua en los Goya, pero ayer, mientras Málaga soportaba el chaparrón, Pedro Almodóvar emergió entre todos para arrasar. Se llevó a casa el premio a mejor película, director, guion original... y así hasta siete, incluyendo mejor actor para Antonio Banderas. Enfrente se quedaron los derrotados: Alejandro Amenábar y su «Mientras dure la guerra», que de 17 candidaturas se conformó con cinco, todas técnicas, y «La trinchera infinita», que de quince se hizo con dos.

Pese a que era lo esperado, la emoción recorrió a todo el equipo de «Dolor y gloria», sobre todo después del discurso de Antonio Banderas. Sorprende que el más internacional de nuestros actores recoja a los 59 años su primer Goya como actor. Cosas de la Academia. Al malagueño ya le dieron el de Honor en 2015, pero ha tenido que volver a trabajar con Almodóvar para que sea al trabajo, y no a la foto. «Esto es por Pedro», dijo, claro, en agradecimiento. Y, después, entre los aplausos de todos, recordó que hace justo tres años sufrió un infarto. «No solo estoy vivo, me siento vivo», celebró.

El director le respondió desde el escenario ya con el premio principal en las manos. Y como su película, se mostró nostálgico, conmovido y habló del paso del tiempo, de su cine y de todos los que trabajaron con él. Todo profundamente autobiográfico, que para algo «Dolor y gloria» son retazos de su vida, sus pesares y sus éxitos. «No concibo la vida sin seguir rodando», advirtió, a la espera de que no pase otra década sin que el cine español, su cine, le vuelva a coronar.

Demasiada política

Con el inicio musical -el mejor de los últimos tiempos, a años luz- parecía que la cosa no iba a ir de reivindicación política, sino de alabar a la industria. «A sesenta mil personas les pone el pan en la mesa este negocio», cantaron Ana Mena y Rayden para después hacer un recorrido por clásicos del cine español, de «Tesis» a «El día de la bestia» o «Jamón, Jamón». Incluso del destape y hasta de la siempre olvidada animación. Pero el espejismo de que los Goya no tuvieran la atmósfera política que cada año acaba impregnando todo duró menos que los cortos. Así, el primer dardo fue para Mariano Rajoy, que lleva dos años alejado de la primera línea. Para su sucesor, en cambio, la única mención de guion fue un chiste blanco: «No sé cómo referirme a usted, porque el presidente es Mariano (Barroso), Pedro es Almodóvar y el guapo es Banderas», dijo Andreu Buenafuente. Fuera de libreto, Pedro Almodóvar se dirigió a Sánchez en dos ocasiones: «Espero que le vaya bien, porque si le va bien nos irá bien a todos los demás». Después, rápido, volvieron las menciones más o menos evidentes hacia el PP y Vox. Con algún momento más llamativo, como el de Eric Auquer, mejor actor revelación, que dedicó el Goya a «todas las antifascistas del mundo».

Los ojos de Pepa Flores

Estaba confirmada la ausencia de Pepa Flores, pero no por ello fue menos dolorosa. Y, al tiempo, emotiva. La homenajeada con el Goya de honor no renunció a su ostracismo voluntario ni en la noche en la que el cine español se rendía a su mirada. Primero fue Benito Zambrano, que la definió como «los ojos más hermosos y más vivos del cine». Después, Amaia, que cantó a los ojos de la niña prodigio, y más adelante un fragmento de la propia actriz en los ochenta: «No tengo lágrimas en los ojos desde que comprendí que vivía por mi libertad», expresaba en la escena que proyectaron. E, inmediatamente después, los ojos de sus tres hijas se inundaron. «Nuestra madre tomó la firme decisión de apartarse de los focos para siempre», dijo María Esteve. «Hoy, emocionada, nos está viendo en un lugar tranquilo. Aunque no se lo crea, ha hecho feliz a mucha gente con su trabajo. Por eso, solamente queremos decirte, querida mamá, querida Pepita, que este Goya de honor es para ti». Fue la noche de las veteranas, ya que Julieta Serrano, 87 años, y Benedicta Sánchez, 84, recogieron el Goya a mejor actriz de reparto y revelación respectivamente. Todas con unas vidas tan largas como las tres horas y media en las que se eternizó la gala.