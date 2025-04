'Alcarràs', de la española Carla Simón, Oso de Oro a la mejor película en la Berlinale

«Dedico este premio a toda esa pequeña gente, familias que trabajan el campo cada día, que hacen un trabajo muy duro para obtener nuestros alimentos. Esta película quiere mostrar mi respeto por ese trabajo, por el campo y por sus habitantes», ha asegurado esta noche Carla Simón , que junto con la productora María Zamora ha recogido, envuelta en una gran emoción, el Oso de Oro de la Berlinale por la película 'Alcarrás' .

«Me considero parte de este festival, ha sido tan importante para mí... es mi casa, siempre que vengo pienso en mudarme a Berlín y siempre que vengo ocurre algo especial... por eso este premio es tan especial y por eso agradezco tan profundamente la invitación y al jurado por este premio», decía todavía hecha un manojo de nervios. Simón, cuyo primer largometraje, 'Verano 1993', se alzó con un premio a la mejor ópera prima en la Berlinale de 2017, ha triunfado ahora con una película de tono cercano al documental y autobiográfico.

En ella relata el drama de los Solé, una familia inspirada en la suya propia y que se dedica al cultivo del melocotón, una forma de vida que se ve amenazada por la instalación masiva de placas solares. Una de las particularidades de la película es que, además de Jordi Pujol , que interpreta el personaje de Quimet, se ha rodado con un elenco de actores no profesionales que «dieron y pusieron su alma en la película», según la directora catalana, y que aporta gran realismo a la cinta.

Tanto Simón como Zamora se encargaron personalmente del casting, para el que visitaron sistemáticamente las fiestas populares de la región para identificar y seleccionar a las personas una por una, antes de convencerlas de participar en el rodaje. En total, unos 7.000 aspirantes participaron en ese proceso.

Más cine en español

Otra triunfadora de la noche fue la boliviana Natalia López Gallardo , que se hizo con el Oso de Plata del Jurado con la película mexicano-argentina 'Manto de gemas' , la historia de una mujer de clase alta y su familia, que trata de ayudar a una sirvienta a buscar a su hermana desparecida, «una especie de collage que refleja un universo donde estos personajes participan según les va tocando su papel, como víctimas o como perpetradores de la violencia», describe la propia directora.

Al frente de la dirección y la producción, también escribió personalmente el guion y realizó la edición de la cinta. «Hay una especie de autor total de la película que soy yo y es un poco mi forma de actuar en la vida». La película toma su título de una expresión que la directora escuchó, no recuerda dónde, «que sugiere que la realidad es un manto de gemas en el que cada una de las gemas refleja a todas las demás; me pareció un buen resumen de lo que quería narrar». Fue filmada en Morelos, la ciudad en la que vive y en la que han nacido sus dos hijos, a los que dedicó el premio y calificó como su «fuente inagotable de inspiración».

Y el surcoreano Hong Sang-soo se llevó el Oso de Plata Gran Premio del Jurado con la película 'The novelist's film' , una reflexión sobre los encuentros casuales y que arroja una mirada crítica sobre el trabajo cinematográfico y sus miserias. Con su fiel actriz Kim Minhee , que además de interpretar el papel principal era la jefa de producción, pretendía «contar nuestra vida, lo que nos pasa, como seres pequeños en un universo que no comprendemos y en el que no reaccionamos a veces como cabe esperar».

Por lo demás, la cineasta francesa Claire Denis fue la ganadora del Oso de Plata a la mejor dirección por 'Avec amour et acharnement', la actriz germano-turca Meltem Kaptan ganó el Oso de Plata a la mejor actuación por la película 'Rabiye Kurnaz versus George W. Bush', de Andreas Dresen , y el documental colombiano 'Alis', de Clare Weiskkopf y Niclás van Hemelryck , se alzó con el Oso de Cristal a la mejor película de la sección Generación 14plus, dedicado al cine más joven.

El otro título español a competición, 'Un año, una noche', de Isaki Lacuesta , se ha quedado finalmente sin premio, a pesar de la buena acogida que tuvo en Berlín.

Palmarés de la 72ª edición de la Berlinale:

—Oso de Oro a la mejor película

'Alcarràs', de Carla Simón.

—Gran premio del jurado

'The novelist's films', por Hong Sonsoo

—Premio especial del jurado

Natalia López Gallardo, por 'Robe of gems'.

—Oso de Plata al mejor director

Claire Denis por 'Both sides of the blade'.

—Oso de Plata a la mejor interpretación protagónica

Meltem Kaptan por 'Rabiye Kurnaz vs George W. Bush'

—Oso de plata a la mejor interpretación secundaria

Laura Basuki por 'Nana' ('Before, now & then')

—Oso de Plata al Mejor Guión

'Rabiye Kurnaz vs George W. Bush', de Laila Stieler.

—Oso de Plata por su sobresaliente contribución artística

'Everything will be OK', de Rithy Panh.