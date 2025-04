'Alcarrás, 'As bestas' y 'Cinco lobitos', las preseleccionadas para representar a España en los Oscar

No ha habido sorpresas entre las cintas preseleccionadas por la Academia de Cine para representar a España en los Oscar 2023. De entre 'Alcarrás, 'As bestas' y 'Cinco Lobitos' saldrá el título que finalmente envíe el cine español a Hollywood. Un nombre que se sabrá el próximo 13 de septiembre.

Hasta esa fecha, los académicos españoles tendrán tiempo para votar por su favorita, cada una con sus fortalezas y cualidades; pero todas ellas con un elemento común: un cineasta detrás que sabe lo que es triunfar con su película.

La favorita es la cinta de Carla Simón, ' Alcarrás ', que viene de ganar el Oso de Oro en el Festival de Berlín y de triunfar en las taquillas españolas con más de dos millones de euros recaudados. Con 'Alcarrás', un emocionante drama rural rodado en catalán sobre una familia de 'payeses' que busca sobrevivir en un mundo donde importa más el dinero que la tradición, la directora Carla Simón repetiría representando a España ante la Academia de Hollywood. En 2 017 ya fue con 'Verano, 1993' , aunque en aquella ocasión no llegó a estar en la terna finalista y no pudo acudir al Dolby Theatre.

Enfrente tendrá 'As Bestas' , la cinta de Rodrigo Sorogoyen ('El reino', 'Antidisturbios') que todavía no se ha estrenado pero que se pudo ver en el festival de Cannes , de donde salió con grandes críticas. El madrileño es una apuesta segura, ya que con cada título supera su anterior trabajo. Desde su debut con 'Stockholm', allá por 2013, no ha dejado de crecer, y tras impactar con 'Que Dios nos perdone' llegó a la cima con 'El reino', donde se hizo con el Goya a mejor director. Después estrenaría 'Madre', basada en el cortometraje homónimo que le llevó a los Oscar en 2018, y ahora con 'As bestas' mira al abismo de la condición humana a partir de un incidente de una pareja de franceses en una pequeña aldea de la galicia profunda. «Es una película que te desaloja del cuerpo cualquier brizna de aire, con unos personajes tan bien escritos e interpretados, tan llenos de razones y miserias que la película hierve de principio a fin », dijo el crítico de ABC Oti Rodríguez Marchante tras verla en Cannes.

La tercera en disputa es 'Cinco lobitos' , la última sorpresa de la temporada y dirigida por uno de los nombres que están llamados a triunfar en el futuro del cine español, Alauda Ruiz de Azúa , una debutante en el largo de gran trayectoria en el mundo del corto que ha sabido tocar la fibra sensible del público con un drama sobre la maternidad que triunfó en el último festival de Málaga.

Un acto sencillo

La actriz María Pedraza ha sido la encargada de dar a conocer, desde la sede de la Academia, los tres títulos que optan a representar a nuestro país en la próxima edición de los Oscar, la número 95, en la categoría de mejor película internacional. Junto a ella estaba el recién elegido presidente de la institución, Fernando Méndez-Leite , y la notaria Eva Fernández Medina.

El próximo 13 de septiembre se anunciará el título que finalmente representará a nuestro país en los premios de la Academia de Hollywood.

En la pasada edición España envió a los Oscar a ' El buén patrón ', de Fernando León de Aranoa, que se impuso a ' Madres Paralelas ', de Pedro Almodóvar, y a ' Mediterráneo '. La cinta protagoniazada por Javier Bardem pasó el primer corte de Hollywood pero no llegó a estar entre las finalistas para pelear por la mejor película internacional.