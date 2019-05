Alain Delon: «En mi vida he recibido más bofetadas de las que he dado»

Actualizado 19/05/2019 a las 20:15

Pocas horas antes de la entrega de la Palma de Oro honorífica, Alain Delon respondió a las acusaciones de acoso, machismo y racismo vertidas contra él. El actor, que durante mucho tiempo fue uno de los principales representantes del cine francés en el mundo, ha sido criticado por sus contundentes declaraciones radicales. La estrella de películas como «Rocco y sus hermanos» y «El gatopardo», de Luchino Visconti, y «A pleno sol», de René Clément, dijo públicamente que en su pasado había abofeteado a varias mujeres y lanzó numerosas frases e insultos contra las minorías y los inmigrantes.

Desde hace días, el galardón se ha visto empañado por la polémica. Las redes sociales sirven de plataforma para un ataque contra el presidente del festival, Thierry Frémaux, por elegir a un actor asociado a las ideas del Frente Nacional de Le Pen. Una asociación feminista norteamericana asociada al #MeToo, Women and Hollywood, ha creado una petición, que ya lleva cerca de 25.000 firmas, en la que se exigía la cancelación del tributo al actor francés por homófobo y misógino.

Salma Hayek, ausente

En las entrevistas previas a la clase magistral que dio ayer en Cannes, Delon se defendió de las acusaciones. «No estoy en contra del matrimonio gay, no me importa lo que la gente haga, pero estoy en contra de que dos personas del mismo sexo puedan adoptar. Es cierto que he dicho que he abofeteado a una mujer, sí. Y debería añadir que he recibido más bofetadas de las que he dado. En mi vida, jamás he acosado a una mujer. ¿Fin de la controversia?» Aparentemente, no. Aficionado a las armas y defensor de la pena de muerte, sus ataques contra las minorías e inmigrantes han provocado que la actriz Salma Hayek cancelara su participación en este certamen, donde tenía previsto aparecer. La mexicana dijo que su ausencia es una protesta al premio a Delon. De hecho, ella es una de las firmantes de la petición contra el actor. Otras actrices francesas expresaron su frustración contra Delon, quien recibió el premio de manos de su hija, Anouchka.

El actor no mantiene una buena relación con el resto de sus vástagos. Su hijo Alain Fabien publicó una novela en la que acusa a su padre de maltratar a su madre, Rosalie van Breema, a la que habría roto la nariz en dos ocasiones. Un documental emitido por la televisión France 3 reveló que Delon encerraba a sus hijos con sus perros en la perrera. «No es así como se educa a un crío», dijo Anthony, su hijo mayor.

Amigo de Le Pen

Delon vive las críticas como una persecución. «Cuando se está actuando desde hace tanto tiempo, uno se convierte en una presencia incómoda», argumentó, antes de responder a los comentarios sobre sus posiciones políticas. «Quisieron colgarme una etiqueta de extrema derecha sólo porque dije que era amigo de (Jean-Marie) Le Pen desde el servicio militar», dijo en referencia al líder histórico y ex presidente del partido extremista francés. «No soy de extrema derecha, sólo soy de derechas y punto», dijo el actor. «A los 83 años no me voy a pasar a la izquierda», reveló el actor francés, que se siente incomprendido por las nuevas generaciones. «No consideran mi trabajo interesante, pero trabajé con Visconti, Losey y Melville», comentó este icono del cine europeo, juzgado por el nuevo macartismo feminista norteamericano, como han calificado a las firmantes de la petición los defensores del actor.

«Alain es una ex estrella de cine deprimida, que asiste a programas de televisión y emite insultos misóginos y homofóbos», dijo Carole Raphaelle Davis, cofundadora de #MeToo francés. «Cannes debería abandonar el viejo síndrome del hombre blanco y honrar a una mujer, no a un homófobo sexista. O hacer que use tacones altos en la alfombra roja, como hacen las mujeres».

«No es el Nobel de la Paz»

Los organizadores del evento defienden a Delon. «Él es libre de tener sus opiniones. Aunque yo no las comparta, le respeto. Me parece complicado analizar bajo el prisma del presente lo que sucedió en el pasado», explicó Thierry Frémaux. Éste dio un portazo a la polémica, admitiendo que Delon era un amigo muy leal del festival: «No le estamos dando un Nobel de la Paz, sino una Palma de Oro por su carrera de actor».

Horas antes de la entrega del premio, Delon fue recibido con una gran ovación en la Sala Buñuel, en la parte superior del Palacio de Festivales, durante su clase magistral. El teatro estaba repleto de público de todas las edades. Al presentar al actor, Frémaux no hizo referencia a las protestas y dijo que la presencia de Delon en el festival le llenaba de «alegría, orgullo y felicidad». Confesó que era un monstruo sagrado del cine francés. «La expresión monstruo sagrado no se puede aplicar a muchas personas. Podríamos decir que esta expresión ha sido inventada para él (Alain Delon). Estamos muy contentos de tenerle de vuelta en Cannes. No creo que haya muchas personas que puedan decir que vinieron a Cannes antes que Alain Delon. Él ha estado aquí desde los 50 y se ha mantenido fiel al festival de la misma manera que el festival quiere demostrar hoy que le es fiel a él».

La clase magistral se centró en los primeros años de la carrera de Delon, desde su debut en la pantalla grande hasta el estreno de «Sr. Klein», que se proyectó anoche como parte del homenaje. Durante la charla, Alain Delon hizo referencias a su deuda con las mujeres: «Si no fuera por las mujeres, yo habría muerto. Me fui a la guerra de Indochina con solo 17 años y al volver no sabía bien qué hacer. Fueron las mujeres que me han amado las que me hicieron meterme en esta profesión y las que lucharon por mí». Recordó también el consejo que le dio el director Yves Allégret y que ha seguido durante toda su carrera: «Me dijo: “Quiero que mires como tú miras, que te muevas como te mueves, que hables como hablas, que escuches como escuchas. Sé tú, no actúes”. He vivido mis papeles, no he actuado».