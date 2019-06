Los agentes M y H: ¿quiénes son los nuevos protagonistas de «Men in Black»?

Actualizado 06/06/2019 a las 01:27

Como ya nos explicaron hace más de veinte años, los Hombres de Negro son una agencia gubernamental cuyo objetivo es establecer contacto con extraterrestres. El MIB (por sus siglas en inglés, Men in Black) autoriza, monitoriza y controla la actividad alienígena en la Tierra, protegiendo al planeta de maneras que los ciudadanos no pueden ni imaginarse y nunca sabrán, y tratando a los alienígenas que llegan como inmigrantes refugiados. Los agentes K (Tommy Lee Jones) y J (Will Smith) fueron los encargados de contarnos cómo trabajaban con la tecnología extraterrestre más puntera, pero ahora es el turno de conocer a una patrulla más joven, la compuesta por los agentes H y M, en «Men in Black: International».

«Estamos en el mismo universo que en las primeras películas, pero ya no estamos limitados al entorno de la ciudad de Nueva York, donde se basan las primeras tres historias», explica el productor Walter Parkes. «Tenemos un nuevo toque internacional, nuevos personajes y acompañamos a la nueva recluta del MIB, conocida como M (Tessa Thompson), al formar equipo con un agente de élite en la misión más grande y compleja de la organización».

Conocemos a M como una niña llamada Molly, que junto a sus padres, se topa con unos visitantes de otro mundo. Después de evitar que el MIB le borrara la memoria, Molly se obsesiona con descubrir la verdad sobre los alienígenas en la Tierra y los misteriosos hombres trajeados que aparecieron en su casa poco después de su encuentro. Se pasa entonces todo su tiempo buscando respuestas y años más tarde descubre las oficinas del MIB en Nueva York.

Impresionada con las habilidades detectivescas de Molly, quien acaba siendo la única persona en la historia en irrumpir en la sede sin invitación, la Agente O (Emma Thompson) le convierte en agente y le asigna una nueva identidad: M. «Me encanta que sea lo contrario de lo que le ocurre al personaje de Will Smith, J, cuando fue elegido por un agente en la primera película», reflexiona Tessa Thompson. «En vez de eso, Molly les encuentra. Hace lo inimaginable: localiza a la organización que en principio era ilocalizable. Era su destino ser una de los Hombres de Negro».

SONY PICTURES

Deseosa por escalar puestos en el MIB, M formará equipo con H (Chris Hemsworth), un legendario agente con mucho rollo que una vez ya salvó el mundo, armado únicamente con su ingenio… y su De-Atomizador.

H lleva vanagloriándose desde entonces, y según algunos se ha relajado y confiado un poco. «H se siente empoderado y con derecho a hacer lo que quiera», asegura Hemsworth. «Tiene demasiada confianza en sí mismo así como demasiado sentido del humor, y prefiere no seguir las reglas. Esto molesta un poco al resto de los agentes, así que hay algo de fricción en el MIB de Londres. H lleva saliéndose con la suya un tiempo, así que le toca una llamada de atención».

M es de muchas formas el ying y H el yang. «Son como la noche y el día, es la razón contra el corazón», reflexiona Tessa. «Ella es cerebral y él actúa por instinto. Así que abordan los problemas y tienen unas prioridades fundamentalmente diferentes. H y M se complementan y al final encuentran un ritmo que les permite trabajar como un reloj mientras plantan cara a la amenaza mundial».