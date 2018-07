La actriz porno Amarna Miller defiende la prostitución y carga contra la Guardia Civil

Actualizado 10/07/2018 a las 18:58

Cada vez que la polémica actriz de cine para adultos Amarna Miller habla, sube el pan. Conocida en la industria televisiva por haber participado en programas como «Sábado Deluxe», «Al rincón de pensar» o «La resistencia», así como por haber presentado en #0 el espacio «Diario Vice», la intérprete acaba de protagonizar una nueva controversia a gran escala.

Ha sucedido después de que, a través de su Twitter oficial, cargase contra un mensaje de la Guardia Civil en la que el cuerpo hablaba sobre la prostitución. «Consumir prostitución es financiar la esclavitud moderna. Quien lo ejerce, es explotado/a sexual y/o laboralmente», escribían desde la Guardia Civil en la citada red social, en una publicación que acompañaban de una fotografía en la que se leía: «Pagar por sexo es financiar la esclavitud de mujeres y niñas. Los hombres de verdad no compran mujeres».

Consumir prostitución es financiar la esclavitud moderna

Quien lo ejerce es explotad@ sexual y/o laboralmente pic.twitter.com/v4gwyEUG0Q — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) 9 de julio de 2018

Y Miller, activista y públicamente afín al grupo político «Podemos», respondió al mensaje. «Que horror de tweet por favor...», comenzó diciendo. «Por cosas como esta siguen existiendo prejuicios hacia colectivos oprimidos, como el de las trabajadoras sexuales. Menos lecciones morales y más derechos», agregó.

Que horror de tweet por favor...Por cosas como esta siguen existiendo prejuicios hacia colectivos oprimidos. Como el de las trabajadoras sexuales. Menos lecciones morales y más derechos 👌 — Amarna Miller (@AmarnaMiller) 10 de julio de 2018

Twitter, en su contra

Las intenciones de su 'tuit', no obstante, no fueron compartidas por la gran mayoría de usuarios de la red social, que se llenó de comentarios que reprobaban a Miller. «Amarna Miller con sus comentarios negando la esclavitud sexual en la prostitución o la explotación sexual en el porno es como escuchar a Carmen Lomana decir que no hay crisis y se vive bien con los sueldo de España. La gente en posición privilegia debería: callar», expresó un usuario. «Amarna Miller es al feminismo lo que "Torrente" a la higiene personal», agregó otro.

Amarna Miller con sus comentarios negando la esclavitud sexual en la prostitución o la explotación sexual en el porno es como escuchar a Carmen Lomana decir que no hay crisis y se vive bien con los sueldo de España. La gente en posición privilegia debería: callar. — Víctør Hurtadø (@victor_hurtado) 10 de julio de 2018

Amarna Miller es al feminismo lo que Torrente a la higiene personal — Panoplia (@acialaextincion) 10 de julio de 2018

En apenas unos minutos, la joven actriz porno, de 27 años, se convirtió en 'trending topic' en Twitter. «Amarna Miller ha dicho una estupidez, da igual cuando leas esto», comentó un tercer 'tuitero'. «La Guardia Civil acaba de adelantar por la izquierda a Amarna Miller», opinó otro. «No sé como no se le cae la cara de vergüenza a Amarna Miller ocultando la realidad de una industria e inventándose la suya propia. Ella en su posición privilegiada no sufre lo que miles de mujeres detrás suya sí», explicó otra usuaria, en otro comentario muy aplaudido por los internautas y que puso de manifiesto lo desafortunado de las declaraciones de Miller.

Amarna Miller ha dicho una estupidez, da igual cuando leas esto — Efímero (@PPculpables) 10 de julio de 2018

Escúchame, la Guardia Civil acaba de adelantar por la izquierda a Amarna Miller, yo flipando. pic.twitter.com/Fw5OFPHyh2 — The Careful Massacre of the Bourgeoisie (@marxist_delrey) 10 de julio de 2018

Ahora seriamente, no sé como no se le cae la cara de vergüenza a Amarna Miller ocultando la realidad de una industria e inventándose la suya propia, ella en su posición privilegiada no sufre lo que miles de mujeres detrás suya si. — Sara (@saraskova_) 10 de julio de 2018