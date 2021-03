La actriz Judi Dench, al borde de la ceguera La actriz británica está recibiendo tratamiento para una enfermedad visual degenerativa que le impide leer los guiones, pero no contempla abandonar su carrera

Debutó en el cine hace más de medio siglo pero sigue al pie del cañón a sus 86 años. Ni la edad ni sus achaques le han impedido mostrarse implacable con varios James Bond o 'vestirse' de gata y bailar en la adaptación de 'Cats' a la gran pantalla, así que era previsible que tampoco la ceguera progresiva que sufre Judi Dench terminara con una carrera tan prolífica como intachable.

La actriz, nominada hasta en siete ocasiones a los Premios Oscar, atesora en su palmarés tan solo una estatuilla dorada, por su papel en 'Shakespeare in love', un reconocimiento excelso por su trayectoria impecable como dama shakespereana, después de interpretar en teatro a Ofelia en 'Hamlet', a Julieta en 'Romeo y Julieta' o 'Lady Macbeth' en Macbeth.

La actriz británica, que lleva años recibiendo tratamiento para una enfermedad visual degenerativa que le impide leer los guiones, no contempla abandonar su carrera, tal y como manifestó en un acto benéfico de la organización Vision Foundation, en la que ha comparecido junto a sus compañeros de profesión Stephen Fry y Hayley Mills.

«He tenido que hallar otra forma de aprender líneas y diálogos: grandes amigos míos me las repiten una y otra vez, así que tengo que aprender mediante la repetición y solo espero que la gente no se de cuenta de ello si todas las líneas son absolutamente desesperantes», reconoció Judi Dench sobre cómo su ceguera le provoca una dificultad añadida a su profesión, imposibilitando que lea los guiones de las películas en las que trabaja.

Sin embargo, su enfermedad degenerativa le ayuda a conocer mejor a las personas con las que comparte escenas. «Durante la cuarentena, rodé una película y me dirigí a personas que llevaban mascarillas durante los ensayos, nada que ver con ninguna escena en la que estoy. Es algo exquisito si puedes hacer eso y ese es el lado bueno de todo esto, y tienes que mirar lo bueno», aseguró Dench.