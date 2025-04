La actriz Cate Blanchett recibirá el primer Premio Goya Internacional

La actriz Cate Blanchett recibirá el próximo sábado 12 de febrero el Premio Goya Internacional, galardón creado por la Academia de Cine para «reconocer a personalidades que contribuyen al cine como arte que une culturas y espectadores de todo el mundo.

La actriz estará presente en Valencia para recoger el galardón, tal y como han confirmado a Europa Press fuentes de la Academia. Instituido para figuras del cine mundial, en su primera edición ha recaído en la intérprete y productora australiana por ser «una actriz que ha interpretado personajes inolvidables que ya son parte de nuestra memoria y de nuestro presente».

Blanchett es actriz, productora, directora artística y también conocida por labores humanistas. Es embajadora de buena voluntad de la agencia de la ONU para los refugiados, además de miembro de la Australian Conservation Foundation.

Es también una figura comprometida con la Australian Wildlife Conservancy y ha recibido el Crystal Award en el World Economic Forum de Davos por su trabajo para ACNUR. En 2012, Blanchett fue investida como Caballero de las Artes y las Letras por el Ministerio francés de cultura.

Ha presidido el Festival de Cannes (2018) y Venecia (2020). Ha recibido el Doctor Honoris Causa de la Universidad de New South Wales, la Universidad de Sydney y la Macquarie University, además de ser Companion de la Order of Australia por su «compromiso continuado con la naturaleza y la igualdad social».

Actualmente, la actriz se encuentra embarcada en la preproducción de la serie 'Disclaimer', dirigida por Alfonso Cuarón para Apple Plus, que protagonizará y de la que será productora ejecutiva. Acaba de terminar el rodaje de TAR, de Todd Field --que también produce y protagoniza-- y de la versión de Guillermo del Toro de 'Pinocho', para Netflix.

En cartelera tiene actualmente 'El callejón de las almas perdidas' , también de Del Toro (Searchlights Pictures), además de la cinta 'No mires arriba' , de Adam McKay, que se puede ver en Netflix.

Además, será la protagonista de 'Manual para mujeres de la limpieza' , de Pedro Almodóvar, adaptación del libro de Lucia Berlin producida por la compañía de la actriz, El Deseo y Dirty Films, compañía de la que es la fundadora y directora junto a Andrew Upton (con quien presidió y dirigió artísticamente la Sydney Theatre Company de 2008 a 2014).

Blanchett cuenta con dos Oscar (a la Mejor Actriz Protagonista por 'Blue Jasmine', de Woody Allen, y a la Mejor Actriz de Reparto por 'El aviador', de Martin Scorsese); tres Globos de Oro; tres BAFTA; y tres Premios del Sindicato de Actores.

Ha sido la reina de los elfos en la trilogía 'El señor de los anillos' y Bob Dylan en 'I'm Not There'. La protagonista de 'Carol' participó en la cuarta entrega de Indiana Jones y ha trabajado con Anthony Minghella ('El talento de Mr. Ripley'), Sally Potter ('Vidas furtivas'), Steven Soderbergh ('El buen alemán'), Jim Jarmusch ('Coffee and Cigarrettes'), Wes Anderson ('Life Aquatic'), Ridley Scott ('Robin Hood') y Richard Linklater ('Dónde estás Bernadette'), entre otros.