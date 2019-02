Actores españoles que ya tienen 50 años y te hacen sentir mayor

Esta misma semana cumplió 50 añosJennifer Aniston, la mujer que durante diez temporadas encarnó a Rachel, de «Friends». La actriz declaró estar pasando un buen momento: «No me da miedo envejecer. Con los años me encuentro más cómoda en mi propia piel», declaró a la revista «US Today». En nuestro país no son pocos los intérpretes que llevamos décadas viendo en nuestras pantallas y que andan ya muy cerca de entrar en la edad madura. Estos son algunos actores que, por mucho que nos cueste creerlo, ya han sobrepasado la barrera de los cincuenta.