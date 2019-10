«Abominable», el yeti que no necesitaba la nieve

Actualizado 11/10/2019 a las 01:01

El mundo ya no es lo que era. Ahora, en las películas de animación se viven aventuras más emocionantes que las de Indiana Jones y los nazis, y los monstruos de la nieve ni siquiera necesitan el frío invernal para salir a rugir a sus anchas. «Abominable», la cinta que Universal estrena este viernes, hace referencia al calificativo que el clásico monstruo de las nieves arrastra desde siempre, pero lejos está la criatura protagonista de infundir miedo alguno, más bien todo lo contrario: Everest, el joven yeti protagonista, necesitará la ayuda de Yin (Chloe Bennet) y sus amigos adolescentes Jin y Peng, que junto a la colaboración de la doctora Zara, con la voz de la siempre recomendable Sarah Paulson, emplearán a fondo todo su coraje para permitir que la mítica criatura invernal se reencuentre con su familia en el pico más alto del mundo.

Por supuesto, los villanos no se lo pondrán nada fácil. Eddie Izzard dobla al ricachón Burnish, que intentará impedir la esperada reunión familiar entre monstruos de la nieve atrapando al yeti «imberbe».

«Abominable» es la primera gran producción de animación del estudio con protagonista femenina dirigida por una mujer, Jill Culton, responsable también del guion y curtida como animadora y artista de storyboards en Pixar, donde colaboró en las dos primeras películas de «Toy Story» y «Bichos» antes de ayudar a crear la historia de «Monstruos, S.A.».

«Cuando tienes que partir de cero, tiendes a llenar ese espacio con lo que conoces y lo que amas», asegura Culton en las notas de producción del filme. Y resultó que su mayor inspiración era de dimensiones gigantescas. «Toda mi vida he tenido perros enormes, de más de 40 kilos. Son como mis hijos; he tenido sobre todo sabuesos, y son animales muy desaliñados, babosos y desternillantes. Me veía muy reflejada en la relación que Yi entabla con el yeti, y eso me llevó a dibujar los primeros bocetos de los dos juntos», explica la realizadora sobre su fuente de inspiración para la entrañable criatura y su amiga humana.

Una influencia personal que no se limita a su mascota, ya que Culton también quería que la historia explorase los temas del amor profundo y la pérdida de un modo honesto y directo. Fue entonces cuando decidió desarrollar en la película la muerte del padre de Yi, así como separar a Everest de su familia. Todo ello pensando en sí misma, «ya que los recuerdos más potentes están acompañados de los más dolorosos, y sabía que para hacer que el público conectase con Yi tenía que afrontar ese dolor de forma directa, sin esquivarlo».

En el fondo, más que adorables criaturas y una aventura fantástica, «Abominable» es una película sobre la amistad, ese vínculo que, en ocasiones, puede ser decisivo en nuestra vida. Y fue precisamente el paralelismo de su vida con la idea de la cinta lo que convenció a Chloe Bennet para poner la voz de la protagonista: «Creo que este proceso ha sido cosa del destino», dice. «Me he sentido un poco marginada porque no era la típica chica femenina y no sabía muy bien cómo interactuar fuera de mi propia gran familia. Me sentía rodeada, pero aislada a la vez, como cualquiera que se vea diferente».