«En los 90»: Aquellos maravillosos años sobre ruedas

Actualizado 23/06/2019 a las 01:14

Cuando Jonah Hill presentó en Toronto su primera película como realizador, «En los 90», no pudo contener las lágrimas. En plena entrevista y ante el emocionado aplauso de algunos periodistas, se emocionó al reconocer que había luchado lo indecible por sacar esa película adelante. El actor protagonista de «Moneyball» y «El lobo de Wall Street» reconoció que su gran sueño había sido siempre triunfar como director y guionista antes que como intérprete.

«En los 90», que ahora llega a España, es un filme al más puro estilo Richard Linklater donde los actores protagonistas son jóvenes apasionados del monopatín que pasan su vida en las calles haciendo trucos o disfrutando de la libertad urbana.

P - ¿Qué se siente al debutar como director?

R - Mi sueño, desde siempre, ha sido convertirme en director y poder lograrlo con un filme tan significativo para mí es emocionante. La experiencia ha sido algo espectacular. Mucho mejor de lo que esperaba. No puedo ni explicarlo sin emocionarme.

P - ¿Qué le llama la atención de los «skaters» para dedicarle su debut?

R - Que son una tribu diferente. La experiencia de estos chicos no se parece a la de nadie que no conozca esta pasión. Yo crecí en las calles de Los Ángeles con los «skaters» de la ciudad y conozco su experiencia: lo que significa caerte una y otra vez y continuar haciendo lo que te gusta. Eso mismo hago yo como artista.

P - ¿Cómo descubrió a Sunny, su joven protagonista?

R - Fue en un parque de Los Ángeles... ¿A que es sensacional? Eso es lo que me gusta de él, su naturalidad. Es tal cual aparece en pantalla, muy joven para su edad y además es un apasionado del patín.

P - ¿Cuáles díria que son sus referentes cinematográficos?

R - Mis héroes son directores como Mike Nichols o Barry Levinson, gente con quien yo empecé en la comedia como Jude Apatow. Poder hacer un filme y estar en su categoría, sin ser como ellos, me deshace el corazón. No puedo explicarlo. He decidido esperar para debutar, pero por fin lo he logrado. Me gusta poder tener voz como cineasta.

P - ¿Tiene algo de autobiográfica esta película?

R - De alguna manera sí. No es una biografía, pero mucho de lo que cuento lo he vivido o lo he visto en las calles de Los Ángeles. Yo crecí allí patinando en los 90 y mi voz como director se transmite desde esas calles, desde ese «skate» sobre el que pasé tantas horas. Los personajes son complejos porque son reales, muchos de ellos representan a amigos con los que estuve en Los Ángeles.

P - Hay mucha nostalgia en esta cinta...

R - Han pasado 20 años desde los 90 así que, en cierto modo, ahí está la nostalgia. Si lo comparas con «American Graffiti» o «Movida del 76», estamos hablando de un filme de época que cuenta una era que ha desaparecido. Pero los «skaters» están muy vivos en Los Ángeles. La cinta es real, es mi adolescencia en las calles, con mis amigos, con mi familia. Esa comunidad donde yo me formé. Esta narración habla de mi tribu, de un club de jóvenes que trata de encontrar su camino.

P - ¿Por qué ha decidido dar el salto a la dirección? ¿No le bastaba con la actuación?

R - Muchos actores cuando terminan una película creen que no van a volver a trabajar. Es algo que les pasa también a las grandes estrellas. En mi caso es distinto: soy un adicto al trabajo y siempre tengo un proyecto entre manos, ya sea escribiendo, produciendo o interpretando.

P - ¿Hay algún género en particular que quiera explorar en sus próximos proyectos?

R - No quiero decir nada porque lo mismo termino haciendo algo totalmente distinto. Cuando dirija mi segunda película, todo el mundo me va a juzgar. Yo quiero hacerlo de la manera más correcta que pueda. No quiero acabar con mi carrera dirigiendo malas películas.