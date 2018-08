Actualizado 29/08/2018 a las 00:28

«Moonwalker», la película que recopila los vídeos musicales más populares de Michael Jackson, vuelve a la gran pantalla después de 30 años de su estreno. Desde este miércoles se proyectará en más de 70 cines de España con motivo del 60 aniversario del nacimiento del rey del pop.

El filme, que llega de la mano de 39 Escalones Films y cuyo título hace referencia al nombre de su conocido paso de baile «moonwalk», es una antología con algunos de sus vídeos más conocidos y grabaciones protagonizadas por el cantante, que falleció el 25 de junio de 2009 en Los Ángeles.

Además de las escenas de los videoclips, se puede seguir una trama de humor y fantasía que surgió en lo más profundo de la imaginación de Michael Jackson. En esta trama entre canción y canción, el rey del pop termina por enfrentarse con un brutal traficante de drogas llamado Mr Big e interpretado por Joe Pesci. La película, que se estrenó en 1988, está dirigida por Colin Chilvers y Jerry Kramer y cuenta con la participación del hijo de John Lennon y Yoko Ono, Sean Lennon. Una aventura única repleta de deslumbrantes efectos especiales, en una de las producciones con canciones y bailes más espectaculares que jamás se ha experimentado en cines.

«Moonwalker», cuentan sus distribuidores, es un mágico viaje musical al universo de Michael Jackson, es la historia de la lucha permanente entre el bien y el mal como telón de fondo de algunos de los más espectaculares efectos especiales, bailes y canciones jamás vistos en una película. El filme tiene como base las canciones del álbum BAD (1987), publicado un año antes de la producción de la película y que suponía el pistoletazo de salida a la primera gira mundial que Michael Jackson realizó.

Una curiosidad que deja el reestreno es descubrir que el movimiento «moonwalk» fue acuñado por los medios de comunicación y no por Jackson; sin embargo, él mismo eligió éste como el título de la película.

La banda sonora está compuesta por clásicos como «Man in the Mirror», «Music and Me», «I Want You Back», «ABC», «The Love You Save», «2-4-6-8», «Who's Lovin' You», «Ben», «Dancing Machine», «Blame It on the Boogie», «Shake Your Body (Down to the Ground)», «Rock With You», «Don't Stop 'til You Get Enough», «Can You Feel It», «Human Nature», «Beat It», «Thriller», «Billie Jean», «We Are the World», «Bad», «Leave Me Alone», «Smooth Criminal» o «Come Together» (Canción de The Beatles con cover de Michael Jackson). «Moonwalker» podrá verse el 29 de agosto en las salas de Yelmo Cines y Kinépolis y el día 30 de agosto en las de Cinesa.

Una vida infinita

Michael Jackson nació en Gary (Indiana), fue el séptimo de nueve hermanos y el menor del grupo The Jackson 5, creado por su padre en 1965 y con el que se convirtió en una estrella mundial a los 12 años de edad. Durante su carrera en solitario, el artista estadounidense vendió 750 millones de discos, entre ellos "Thriller" (1982), el segundo álbum más vendido de la historia con más de 30 millones de copias y ocho premios Grammy.

El compositor, bailarín y productor musical visitó España en cinco ocasiones, un total de nueve conciertos, el primero de ellos en 1988 en Marbella, y el último en 1997 en Valladolid.