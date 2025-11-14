Suscríbete a
Escucha las noticias de este viernes 14 de noviembre

«Antes las mujeres no sabíamos ni qué era el clítoris, y los hombres tampoco»: 'Todos los lados de la cama' evidencia la nueva revolución sexual

Continuando el legado de 'El otro lado de la cama', la película muestra el sexo, las infidelidades y la libertad de la España contemporánea a través de una nueva comedia musical

Crítica de 'Todos los lados de la cama' (**): Todo canta un poco menos los actores

Jan Buxaderas y Lucía Caraballo, los protagonistas de 'Todos los lados de la cama' Manolo pavón

Carmen Burné

Hace más de veinte años que 'El otro lado de la cama' reformó a la comedia musical española y mostró el resultado de la revolución sexual del siglo XX, que retaba en numerosos países del mundo occidental a los códigos tradicionales relacionados con ... cómo los humanos concebíamos el sexo. Este movimiento no solo transformó la manera en la que se vivía la intimidad, sino que también alteró profundamente las narrativas culturales y artísticas. En el caso del cine español, significó la posibilidad de hablar del deseo, la infidelidad y la identidad sexual sin los velos moralistas que durante décadas habían condicionado la representación del cuerpo y del placer.

