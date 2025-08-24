Muere Jerry Adler, actor de 'Los Soprano' y 'The Good Wife', a los 96 años

El actor norteamericano Jerry Adler ha muerto este domingo en Nueva York a los 96 años. El artista, perteneciente a una importante familia del mundo del teatro en Brooklyn, tuvo una reconocida trayectoria en el mundo de la interpretación y era especialmente popular por su papel en la mítica serie de 'Los Soprano', donde interpretó a Herman 'Hesh' Rabkin, uno de los amigos íntimos de Tony Soprano.

De su historia destaca el hecho de que hasta los años 90 estuvo vinculado en el mundo del teatro, en el que trabajaban varios miembros de su familia entre ellos su padre, pero era regidor de escena, participando, entre otras obras, en el mítico musical 'My fair Lady', o siendo director de otras producciones. En los años 90, con 65 años, su perfil dio un vuelco y empezó a estar en el centro del plano como actor.

La primera película en la que apareció fue 'Misterioso asesinato en Manhattan', de Woody Allen, en 1993. Luego participó en 'El ojo público' o 'En sus zapatos', entre otras producciones. A partir de aquí tuvo varios papeles en series como 'Mad About You', 'Rescue Me' y, más recientemente, 'Transparent'.

Sin embargo sus dos papeles más recordados fueron en 'The Good Wife' y su spin-off The Good Fight, (donde interpretó a Howard Lyman, un veterano abogado del bufete Lockhart/Gardner) y en 'Los Soprano', que lo catapultó a la fama. En esta última serie, aún tener un papel secundario era crucial para Tony Soprano, puesto que era uno de sus amigos íntimos y asesores de su padre y acabó siéndolo del protagonista de la serie.

RIP to Jerry Adler, who was a key production contributor to the original Broadway versions of “My Fair Lady” and “Fiddler on the Roof,” and later pivoted to acting. He was so memorable as Hesh in “The Sopranos.” What a career. pic.twitter.com/cazKjmjeJ9 — Richard Roeper (@RichardERoeper) August 24, 2025

El fallecimiento del actor ha provocado una oleada de mensajes de reconocimiento de su trayectoria. Entre las muestras de recuerdo destacan las de su amigo Frank J. Reilly, que ha publicado un emotivo mensaje en sus redes sociales acompañado de varias fotografías. «El gran actor, mi amigo Jerry Adler, falleció hoy a los 96 años. Lo conocen por uno de sus papeles icónicos y por muchas de sus apariciones como actor invitado. Nada mal para alguien que no empezó a actuar hasta los 65«, ha apuntado.