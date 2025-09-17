Gerardo Herrero lleva al cine 'Carta Blanca', el filme que rescata la memoria de la Guerra del Rif

Gerardo Herrero, uno de los directores y productores más influyentes del panorama iberoamericano, ha iniciado el rodaje de 'Carta Blanca', una película que se adentra en la Guerra del Rif a través de una historia de venganza, violencia y heridas aún abiertas en la memoria colectiva. El rodaje, que ya ha comenzado bajo el sol abrasador de Andalucía, promete traer a la gran pantalla un relato que mezcla la épica del cine de guerra con la dureza de una verdad olvidada.

El largometraje, que se basa en la novela de Lorenzo Silva premiada en 2004 con el Premio Primavera, cuenta con un reparto encabezado por Iván Pellicer ('Querer'), Víctor Clavijo ('La espera') y Salva Reina ('El 47'), a los que se suman otros intérpretes de peso del panorama nacional. La historia nos sitúa en Marruecos, en plena década de 1920, cuando un joven llamado Juan Faura (Pellicer) se alista en la Legión. Pronto descubre que la guerra no solo es el escenario de batallas, sino también un espacio donde los odios personales se confunden con los mandatos militares. Su superior, el sargento Antonio Bermejo (Clavijo), marcado por la brutal muerte de su hermano durante el Desastre de Annual, decide arrastrar a sus hombres a una misión suicida contra un poblado bereber, en una espiral de violencia que amenaza con devorar a todos.

El rodaje se está llevando a cabo en dos enclaves emblemáticos del cine bélico y de aventuras: el desierto de Tabernas, en Almería, y la localidad minera de Alquife, en Granada. Durante siete semanas, estos paisajes áridos se transforman en el Marruecos colonial de hace un siglo, en un esfuerzo de producción que combina realismo y una puesta en escena de gran intensidad visual.

Herrero ha explicado que el origen de la película está en la necesidad de contar un episodio apenas explorado en el cine español: la orden de «carta blanca» que recibieron ciertos pelotones para llevar a cabo incursiones en territorio enemigo, sin control ni consecuencias inmediatas. Para él, la Guerra del Rif representa un capítulo decisivo y poco revisado de la historia de España: «Hemos tardado demasiado en retratar esta parte de nuestro pasado. Otros países han hecho cine valiente sobre sus guerras y derrotas. España necesita también mirarse en ese espejo«.

Gerardo Herrero no es ajeno a los retos cinematográficos. Fundador de Tornasol en 1987, ha impulsado más de 175 largometrajes de ficción, además de documentales y series. Como director, su filmografía reúne títulos destacados como 'Las razones de mis amigos', premiada en Valladolid; 'El misterio Galíndez', presentada en los festivales de San Sebastián y Toronto; 'Territorio Comanche', que pasó por la Berlinale; o 'Los aires difíciles', Biznaga de Oro en Málaga. Más recientemente, su comedia 'Bajo terapia' le valió el Premio Platino a la mejor comedia iberoamericana en 2023.

Su faceta de productor es aún más vasta y le ha llevado a trabajar con figuras internacionales como Ken Loach ('Tierra y libertad', 'El viento que agita la cebada'), Adolfo Aristarain ('Martín Hache', 'Lugares comunes'), Juan José Campanella ('El hijo de la novia', 'El secreto de sus ojos', ganador del Óscar a mejor película extranjera) o Álex de la Iglesia ('Los crímenes de Oxford', 'Balada triste de trompeta'). También ha respaldado a cineastas españoles como Rodrigo Sorogoyen en 'Que Dios nos perdone' y 'El reino'.

La producción es fruto de la alianza entre Bruja del Sur AIE y Tornasol Media, con la participación de RTVE, Canal Sur y el apoyo institucional del ICAA, la Junta de Andalucía y la Diputación de Almería. El proyecto busca contar una historia bélica, y además, contribuir a un debate más amplio sobre la memoria histórica y la influencia de aquellos conflictos en el presente.