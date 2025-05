Festival de Cannes: aranceles, decencia y una película sólo digna para la inauguración

Lo mejor de la película que ha inaugurado la 78 edición del Festival de Cannes, 'Partir un jour', de Amélie Bonnin, es que no participa en la competición por la Palma de Oro, con lo que el jurado internacional se la podía ahorrar ... tranquilamente. Y de los nueve miembros que lo componen, presidido por la actriz Juliette Binoche, al menos la mitad podría haberse ido de compras por la Croisette. Sin especificar quiénes, los elegidos este año para elegir son las actrices Halle Berry y Alba Rohrwacher, el actor Jeremy Strong, los directores Payal Kapadia, Carlos Reygadas, Hong Sangsoo y Dieudo Hamadi y la escritora Leïla Slimani. Estuvieron en una rueda de prensa a la que acudieron entusiasmados todos los periodistas y todos los tópicos y previstos, desde Trump hasta la condena a Depardieu por agresión sexual (tiene más lascas en su arma que Billy el Niño) y las nuevas normas sobre vestir con decencia.

'Partir un jour', que se estrena en Francia ya, fue antes que esta película inaugural un cortometraje de la misma directora, Amélie Bonnin, que ganó un premio aquí hace un par de años. Como película, es de esas que no molestan, que cuenta una historia agradable sobre una joven que se va del pueblo, triunfa como chef y vuelve para retomar las viejas relaciones con los padres y con un medio noviete que tal y tal. Está embarazada, lo que pretende dar cierta variedad de emociones al asunto, y la película se adorna con unos números musicales que, aunque no vienen a cuento, le resultan útiles a la pequeña trama y a sus ganas de agradar.

La pareja protagonista, Juliette Armanet y Bastien Bouillon, tienen eso indescriptible que llama 'flou' (una especie de chulería pero simpática, sin faltar) y juegan bien sus papeles y cantan y bailan sin que sea preciso abandonar la sala. También hay que agradecerle a 'Partir un jour' que interrumpiera por un par de horas el soniquete de la palabra 'aranceles', que es la gran estrella de este festival al menos hasta que llegue Tom Cruise. Otro asunto sobre el que hay que 'posicionarse' ya es la nueva corriente de decencia por la que este año se prohíbe el descaro en la alfombra roja, y se sugiere que hay que ir bien vestido en vez de bien desnudo. ¡Pobre alfombra, con lo contenta que estaba dejándose pisar de cualquier manera!

Pero lo importante lleva el nombre Aranceles, y el apellido Trump. Y si uno no quiere verse metido en una conversación de expertos en política arancelaria, tantos por ciento, defensa, ataque, exportación, mercado y Europa, lo mejor es refugiarse entre películas, aunque sea 'Partir un jour'. No había mucho título que ver en la jornada inaugural, pero se proyectó una copia restaurada de 'La quimera del oro', que la hizo Chaplin ahora hace un siglo sin prever sus consecuencias: puro lenguaje cinematográfico, y estilo, gracia, intención y narración, y no es por comparar, pero ¿quién sale de 'La quimera del oro' y entra en los grandes progresos artísticos y narrativos que nos esperan en el programa de este festival?

La actualidad política y bélica entró en competición aún antes que la película inaugural y se hizo pública una carta de denuncia de la guerra en Gaza firmada por cientos de personalidades del cine; en ella se habla de genocidio y se recuerda a Fatima Hassouna, fotoperiodista muerta durante un bombardeo el pasado mes de abril. Y el festival subrayó una declaración de intenciones al programar, durante la mañana y antes de la apertura de la programación, tres películas sobre Ucrania. Un documental titulado 'Zelensky' y firmado por Yves Jeuland, Lise Vapné y Ariane Chemin que indaga en la figura del presidente ucraniano. Un filme dirigido por Bernard-Henri Lévy y Marc Roussel, titulado 'Notre Guerre', rodado este año en un par de meses y en el que siguen los combates en el frente del este de Ucrania. El escritor y documentalista ya ha firmado otros dos documentales en la zona, 'Ucrania, diario de la guerra' y 'Ucrania en el corazón'. Y el tercero, dirigido por Mstyslav Chernov y titulado '2.000 meters to Andriivka', en el que acompaña a un pelotón ucraniano en la misión de liberar un pueblo de las tropas rusas.

Y el primer día se cerró con una Palma de Oro honorífica a Robert De Niro, que es sin duda uno de los nuestros y se le nota tenso, enfadado. Se la entregó Leonardo DiCaprio.