Con el estreno de 'Culpa nuestra' se cierra la trilogía de Mercedes Ron

«Siempre hay que dar una segunda oportunidad al amor», dice la protagonista, Nicole Wallace

Nicole Wallace: «He aprendido lo difícil que es ser mujer en la industria»

Nicole Wallace y Gabriel Guevara, en un fotograma de 'Culpa nuestra'
Nicole Wallace y Gabriel Guevara, en un fotograma de 'Culpa nuestra' Prime video

Andrea Doncel

Ibiza

Nicole Wallace es la actriz del momento. Todos los ojos están fijos en ella. El motivo: que próximamente va a estrenar el cierre de la trilogía 'Culpables', basada en el 'best seller' de Mercedes Ron, que tanto éxito ha tenido entre el ... público más joven. La entrevistamos en Ibiza después de la presentación de 'Culpa nuestra', donde las vivencias, las emociones, los reproches, la posibilidad de perdón y el sexo están a flor de piel. Esto le ha llevado a una exigencia máxima, a hacer un trabajo muy profesional (sobre todo en las escenas de alto voltaje sexual), sabiendo, además, que enfrente estaba Gabriel Guevara.

