Con el estreno de 'Culpa nuestra' se cierra la trilogía de Mercedes Ron

Nicole Wallace es la actriz del momento. Todos los ojos están fijos en ella. El motivo: que próximamente va a estrenar el cierre de la trilogía 'Culpables', basada en el 'best seller' de Mercedes Ron, que tanto éxito ha tenido entre el ... público más joven. La entrevistamos en Ibiza después de la presentación de 'Culpa nuestra', donde las vivencias, las emociones, los reproches, la posibilidad de perdón y el sexo están a flor de piel. Esto le ha llevado a una exigencia máxima, a hacer un trabajo muy profesional (sobre todo en las escenas de alto voltaje sexual), sabiendo, además, que enfrente estaba Gabriel Guevara.

Ante la pregunta por su relación con esas escenas ella sonríe: «El bagaje es importante, el haberlo hecho en las películas anteriores tantas veces. Hemos tenido también una coordinadora de intimidad y eso lo cambia todo. Nunca he trabajado sin coordinadora de intimidad. Al final es como una secuencia más, un poco más coreografiada que las demás incluso, pero todo se pacta mucho. Son cosas tan humanas que son mucho más fáciles de lo que parecen«.

Su proyección en cada trabajo no es una cuestión individual sino de grupo: «Yo me defino como una actriz generosa, la verdad. Me enorgullezco mucho más de mi trabajo que de mi talento. Soy muy buena compañera. El resultado final tiene que ver con la labor de un equipo enorme, con la suma coordinada de individualidades. Me quito bastante mérito«. Para ella, la trilogía 'Culpables' no es solo un proyecto profesional sino también personal. No es extraño, pues, que nos confiese que en 'Culpa tuya' intervino en el perfil de algunas escenas y en algunas fases del guion. Ahora vuelve a hacer lo mismo, a intentar hacer de su trabajo en la película algo exigente y compartido: »Al ser el director también el guionista, al tenerle en el set todos los días, es más fácil la relación directa y poder decirle: «¿esto lo puedo lo cambiar?» Soy un poco obsesiva con ese tema y antes de rodar me gusta ver el guion, estudiarlo a fondo, tener una reunión y hablar. Es ahí cuando intento intervenir. Aunque tengo que confesar que 'Culpa nuestra' no necesitó muchos cambios. Siempre es un desafío para mí enfrentarme a un guion y a un rodaje«.

'Culpa nuestra' es arrebatadora en muchos sentidos. Es una película que, como las anteriores, consigue tener el corazón del espectador en vilo. No solo por el ritmo exterior, sino también por el ritmo interior, por el ritmo de los sentimientos. En realidad, se habla de si son posibles las segundas oportunidades y si es conveniente aceptarlas o dejarlas pasar. Pero no solo eso, Nicole Wallace lo tiene claro: es una película que refleja muchos de los sentimientos de nuestra época: «Sí, la violencia de género, el papel de las mujeres en la relación amorosa y la capacidad de perdón. Siempre hay que dar una segunda oportunidad al amor, creo que a la persona correcta siempre hay que darle una segunda oportunidad. Pero también creo que hay que querer esa segunda oportunidad. Muchas veces pecamos de dar segundas oportunidades sin que nadie nos las esté pidiendo. También te las tienes que dar a ti mismo para querer y para abrirnos, Así que sí, las segundas oportunidades son importantes«.

El proyecto de la trilogía es de la productora Pockeepsie Films, que dirigen Álex de la Iglesia y Carolina Bang. Y, según las informaciones, es la película de habla no inglesa más vista en todo el mundo. Se puede ver en 240 países. El elenco lo forman, entre otros, Marta Hazas, Goya Toledo, Álex Béjar o Iván Sánchez. Los miles de fans ya esperan al 16 de octubre, el día señalado en rojo de su estreno. «Acabo de empezar a rodar una nueva serie llamada 'Postcards from Italy', una serie medio italiana medio americana. La estamos rodando en Sicilia con una directora increíble llamada Jessica Yu. Tengo muchas ganas de este nuevo proyecto, que se estrena en Prime Video«, comenta Nicole Wallace.