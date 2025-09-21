Suscríbete a
Starmer anuncia que el Reino Unido «reconoce formalmente el estado de Palestina»

Dentro del rodaje de 'Carta blanca': demasiado buen rollo para estar rodando a cuarenta grados

La película de Gerardo Herrero utiliza el Desierto de Tabernas para ilustrar parte de la tragedia personal de un soldado en la Guerra del Rif

Carmen Burné

«Hace fresquito aquí, ¿eh?», me dice Iván Pellicer en medio del desierto de Tabernas. Probablemente estuviésemos rozando los cuarenta grados y las únicas sombras que había eran las de las sombrillas del equipo de producción. En el Desierto de Tabernas es ... difícil orientarse si no hay senderos marcados por las ruedas de los coches o unas carpas blancas de rodaje, lo único que se distingue con claridad es el suelo de arenisca, el margal, las chumberas, el paisaje de 'badlands' y un inmenso recorrido cinematográfico. De Steven Spielberg a Sergio Leone, pasando por Clint Eastwood, Sean Connery, Harrison Ford, Arnold Schwarzenegger y muchas otras celebridades, todos han encontrado en Almería un escenario único para sus películas. Ahora es Gerardo Herrero quien se entrega a esta tierra para rodar 'Carta blanca', un filme guionizado por el escritor y dramaturgo Daniel Corpas Hansen que revive la Guerra del Rif, un episodio de nuestra historia apenas explorado en el cine.

