Danny y Michael Philippou presentan 'Devuélvemela': «Intentamos ser auténticos con nuestra historia, decir algo que es único y personal»

El cine de terror siente la necesidad de mantenerse en boca de todos. 'Heretic', 'Oddity' y 'Megan' son algunas de estas películas que conservan la esencia del susto, las caras tétricas y la tensión. La última incorporación a estos films que mantiene al espectador en alerta constante es 'Bring Her Back' ('Devuélvemela'). Dura 104 minutos y este 1 de agosto llega a los cines de España de la mano de Danny y Michael Philippou (Adelaida, 1992), directores y gemelos amantes de este género.

Los australianos muestran en su segundo largometraje a una chica ciega y a su hermano mayor. El hogar de acogida al que les derivan no es tan encantador como parecía al principio. Él descubre rituales y situaciones que convierten esta casa en una verdadera pesadilla.

-Además de directores, ¿sois los guionistas?

-Michael Philippou. Danny es el que se encarga del guion junto a Bill Hinsman. Son coautores.

-¿Cómo llegasteis hasta esta historia?

-Danny Philippou. La semilla, la primera gran inspiración fue la hermana de un amigo. Ella tiene una discapacidad visual y está en ese momento de querer ser independiente y aprender a moverse por sí misma. Estaba discutiendo con sus padres sobre querer ir al bus por primera vez sola, y estaban muy asustados por dejar que lo hiciera. Y, a través de conversaciones con ella, le pregunté si sentía que se perdía cosas por no poder ver y ella me dijo que estaba contenta, porque así no tenía que ver las cosas malas del mundo. Y fue una declaración tan poética que se convirtió en la línea temática para toda la película.

-Y a raíz de esta premisa, ¿cómo construisteis la narrativa de la misma?

-M.P. Siempre intentamos encontrar cuál es el idioma visual ideal. También hay que resaltar que tenemos unos colaboradores increíbles. Los jefes de departamento trajeron sus especialidades, ayudaron a enriquecerlo y traer su sabor a él. Buscamos esa voz a través de todos y crear una visión única, es siempre lo más emocionante de todo. Porque el guion es una cosa, pero la 'performance', los visuales, el audio, la música, el color… hay tanto y tan diferentes niveles que crean un largo que rodearte de gente talentosa es siempre la parte más gratificante de la experiencia.

-En este nuevo trabajo contáis con grandes actores, algunos novatos en este mundo, ¿cómo fue trabajar con ellos?

-D.P. Había cosas muy diferentes que buscábamos y que requería cada actor. Para Piper (Sora Wong) queríamos contar con alguien que, de verdad, tuviese una discapacidad visual. Así poder traer esa autenticidad y ese realismo al personaje. Necesitábamos un actor físico para Oliver (Jonah Wren Phillips) porque hay muchos efectos de maquillaje. Para Andy (Billy Barratt) buscábamos a alguien con una gran fuerza. Y sabíamos que para Laura (Sally Hawkins) queríamos a una actriz de carácter muy potente, que pudiera desaparecer en estos roles realmente extremos; su filmografía habla por sí misma. Así que cada personaje necesitaba un actor diferente y se requerían cosas diferentes.

-Cuando trabajáis en una película como esta, ¿intentas alejaros de los tópicos?

-A.P. Intentamos ser auténticos con nuestra historia, decir algo que es único y personal. Lo más importante para nosotros es poner nuestro corazón y alma en todo, que venga de un lugar real.

-Venís de YouTube, ¿esto ha cambiado vuestra forma de hacer cine?

-A.P. Sí, hicimos YouTube por tanto tiempo que pudimos sacar de ahí muchas ideas más pequeñas. Ahora hemos tenido un año de ideas para películas, personajes y cosas que queremos hacer en la pantalla grande. Así que estamos muy agradecidos de poder hacer esto ahora. Siempre siendo lo más personal posible con tu escritura y asegurándonos de que pueda sentirse único porque viene de un lugar especial.

-¿Y para cuándo una película de gemelos?

-D.P. Dios mío, tal vez un día. Es complicado, Michael y yo ni siquiera podemos escribir juntos porque nos enfrentamos tanto. Así que sí, ¿quién sabe? Tal vez un día podamos vivir juntos mejor.