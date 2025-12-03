Suscríbete a
Dani Rovira y Guillermo Francella se baten en duelo en 'Playa de Lobos'

Javier Veiga enfrenta a Guillermo Francella y Dani Rovira en Fuerteventura, explorando la responsabilidad individual y la manipulación a través de una comedia negra

Javier Veiga sobre el preestreno de 'Playa de Lobos': «Que no sea en un cine, sino que sea dentro de un hospital, me parece maravilloso»

Guillermo Francella y Dani Rovira en el rodaje de 'Playa de Lobos'
Carmen Burné

La premisa de 'Playa de Lobos' posee la engañosa simplicidad de una anécdota vacacional que sale mal. Es de noche en un chiringuito desierto de la costa canaria. Manu (Dani Rovira), un empleado local, solo quiere recoger la última tumbona y marcharse a casa. ... Klaus (Guillermo Francella), un turista argentino, se niega a levantarse. Lo que comienza como una disputa trivial sobre normas de playa se transforma, bajo la dirección de Javier Veiga, en una disección claustrofóbica de la responsabilidad individual y la manipulación psicológica. Esta coproducción hispano-argentina, respaldada por RTVE y Zebra Producciones, se presenta como un híbrido de géneros inusual: una comedia negra que muta lentamente hacia el thriller.

