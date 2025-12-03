Dani Rovira y Guillermo Francella se baten en duelo en 'Playa de Lobos'

La premisa de 'Playa de Lobos' posee la engañosa simplicidad de una anécdota vacacional que sale mal. Es de noche en un chiringuito desierto de la costa canaria. Manu (Dani Rovira), un empleado local, solo quiere recoger la última tumbona y marcharse a casa. ... Klaus (Guillermo Francella), un turista argentino, se niega a levantarse. Lo que comienza como una disputa trivial sobre normas de playa se transforma, bajo la dirección de Javier Veiga, en una disección claustrofóbica de la responsabilidad individual y la manipulación psicológica. Esta coproducción hispano-argentina, respaldada por RTVE y Zebra Producciones, se presenta como un híbrido de géneros inusual: una comedia negra que muta lentamente hacia el thriller.

El guion se construye sobre la tensión entre dos arquetipos opuestos: la pasividad agresiva de Klaus y la evasión constante de Manu. Durante una entrevista reciente con el elenco, Francella ofreció una descripción visceral de cómo su personaje percibe a su presa desde el primer momento. «Es un chico muy simple, muy inocente, ingenuo», explica Francella sobre el personaje de Rovira. «Para este (Klaus), es un lobo jugoso a la parrilla, un carabinero».

Esta metáfora culinaria subraya la dinámica depredadora del filme. Francella describe a Klaus no como un villano evidente, sino como una amenaza latente. «Es un chacal, pero no se lo ve y no lo tiene», afirma el actor argentino, detallando el mecanismo de relojería que rige su interpretación. «La capacidad de manipulación que una persona puede hacer, llevar a la otra a mil emociones... lo va llevando con una inteligencia extraordinaria y un timing para pegar en el momento justo que lo hace volcar, que lo hace confesar».

Sobrevivir a un desconocido

Para Dani Rovira, el desafío no residía en la acción, sino en la reacción. El actor español describió el rodaje como un ejercicio de simbiosis técnica, donde la construcción de su personaje dependía enteramente de la intensidad que Francella traía al set. «Guillermo a mí me colocaba en sitios que... su manera de interpretar a ti te coloca en un sitio que igual en tu cabeza es muy interesante», confiesa Rovira durante la charla. «El extremo de tu personaje a mí me provoca también cosas».

Según Rovira, la película funciona porque explora la atracción magnética entre polos opuestos. «Creo que a mi personaje le fascina el exceso de esta persona, el control que se maneja», reflexiona, y añade, sobre la perspectiva inversa: «Y yo creo que su personaje también está fascinado por mis defectos. Cómo puede ser una persona tan falta...». Esta conexión se forjó desde la primera lectura del guion: Rovira admitió que abordó el texto buscando mantener el misterio, incluso para sí mismo. «Para mí encontrarme con una persona así es como muy estimulante», dice. «He hecho un poco la labor de dejarme sorprender por la vez que pasa... no saber yo, como Dani, qué está pasando».

Bajo la superficie del thriller, la película plantea una cuestión filosófica que el director Javier Veiga extrae de Dostoyevski: la inevitabilidad de la responsabilidad propia. El conflicto escala porque Manu intenta eludirla bajo la excusa de ser un simple trabajador («Soy un mandao»), mientras que Klaus, con su cinismo atroz, no le permite esa salida fácil. «Hay una manipulación muy dura de parte de este personaje», concluye Francella sobre el viaje emocional del filme. Lo que comienza con una tumbona termina en una confesión de las partes más oscuras del alma humana, esas que, según el actor, uno «no las confesaría jamás». 'Playa de Lobos' promete dejar al espectador, en palabras del propio director, «bailando entre el suspense y la comedia», cuestionando si somos víctimas de las circunstancias o, como sugiere la película, culpables de nuestra propia pasividad.