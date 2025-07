Tres dramas franceses: 'La mercancía más preciosa', 'La acusación' y 'Tres amigas'

El cine francés se hace mucho hueco entre los estrenos de este fin de semana y llegan a la cartelera tres títulos con tres tonalidades distintas del drama: Michel Hazanavicius, el director que ganó el Oscar con 'The Artist', llega con una película de ... animación titulada 'La mercancía más preciosa', una historia muy emotiva durante la Segunda Guerra Mundial en la que a una pareja de leñadores encuentran una niña en medio de la nieve a la que sus padres, judíos, han arrojado desde el tren que los llevaba a Auschwitz. Con un tipo de animación sencilla, sobría y sombría, antípodas por completo de, por ejemplo, la de Pixar, Hazanavicius pone el énfasis en la sentimentalidad y en la moralidad del cuento, que aborda el horror del nazismo junto a una búsqueda ampulosa del buen corazón.

Los otros dos dramas franceses, 'La acusación' y 'Tres amigas' apuntan a asuntos más actuales, como las falsas denuncias de acoso sexual y un jocoso rastreo por el amor, el matrimonio y la infidelidad. La primera la ha dirigido Teddy Lussi-Modeste y tiene como protagonista a François Civil, un profesor en una clase de adolescentes al que una alumna le acusa (con la boca pequeña) de haber intentado seducirla, lo que convierte al profesor en presa del hermano matón de la chiquilla, de algunos de sus compañeros de trabajo y en algo más que sospechoso para la policía y la sociedad. Se queda a cierta distancia de la tremenda 'La caza', de Thomas Vintenberg, y con Mads Mikkelsen.

El guion de Audrey Diwan (la directora de la excelente 'El acontecimiento', pero también de la risible última versión de 'Emmanuelle') acentúa bien la vida de la escuela y los hechos que forman parte de la intriga y el drama, aunque tanto el guion como su puesta en escena adornan lo esencial, es decir, la acusación y su difícil defensa, con tramos de la vida particular del profesor junto a su pareja, otro hombre que le reprocha que no se escude en su condición de homosexual para demostrar lo absurdo de la denuncia. Toda esta parte le quita pólvora a la sordidez del caso y a las maniobras de fuerza y poder entre parte del alumnado contra el profesor, que debería ser uno de los puntos más afilados de la película. Las interpretaciones son buenas, y en especial la de Mallory Wanecques, la alumna que reta (no la que acusa) con más insolencia la figura del maestro.

En cuanto a 'Tres amigas', de Emmanuel Mouret, es un drama en toda regla pero atenuado por un gran sentido del humor de su director y por su eficaz método narrativo, que consiste en darle el punto de vista y la voz en 'off' al marido muerto de una de las tres amigas. Los líos pasionales y amorosos del trío protagonista, los cruces de pareja, de tramas, de humores, frenesís, enamoramientos, son el motor de la película, bien engrasado con diálogos que tapan su dramatismo con ironía y que consiguen que entendamos, con toda su extravagancia, el comportamiento femenino y masculino.

Bien escritos los sentimientos y los comportamientos, y bien interpretados por Camille Cottin, Sara Forestier e India Hair, y muy elocuente en su trazado sobre el amor precario, el amor efímero, el caprichoso, el sospechoso y todo el resto de modalidades en los que un individuo se esfuerza en compartirse con otro y a veces otros. Una película cuya aparente ligereza no oculta alguna que otra tremenda verdad.