Crítica de 'La terra negra' (**): Raíces profundas y hostilidad rural

Morais construye con austeridad un guion digerible y con personajes 'fáciles', aunque incluye momentos de brusquedad inesperada y de reacciones en esos personajes difícilmente armónicas con la lógica

Sergi López: «La mierda de este mundo es que está construido por hombres, pensado por hombres, y sufrido por ellos»

Sergi López y Laia Marull
Sergi López y Laia Marull fotograma de 'la terra negra'
Oti Rodríguez Marchante

Oti Rodríguez Marchante

Ambiente rural, tenso y reseco para un argumento dramático y veteado de intriga en un pueblo hostil y sin atractivos aparentes. La historia transcurre en un molino industrial que llevan dos hermanos (Laia Marull y Andrés Gertrúdix) y desde el que abastecen algunos ganaderos ... y agricultores del pueblo, un negocio que apenas les da para vivir y que heredaron de un padre hosco e inflexible. La trama se alimenta con algo de enigma cuando contratan a alguien desconocido (Sergi López) para que los ayude, y lo que ello influye en la relación entre todos los personajes.

Sobre el autor Oti Rodríguez Marchante

Crítico de cine en ABC

Oti Rodríguez Marchante

