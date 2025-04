Quentin Dupieux, el director que saca el cine de sus casillas

Quentin Dupieux es el cineasta al que el cine francés aún no ha encontrado el catálogo en el que colocarlo. Su sentido del humor está reñido con la sensatez y su impudor creativo consigue que el caos sea un lugar de orden, y con ... ambos construye unas películas que dejan la realidad, lo factible, lo verosímil, hecho unos zorros. El pasado año estrenó en España 'Daaaaaalí!', una comedia surrealista, próxima al absurdo, y que no era difícil calificar de genial, sobre la figura del pintor, pero en otras anteriores suyas, como 'Mandíbulas' o 'Fumar provoca tos', hay que forrarse en amianto para que no te incendien la cabeza. Una mosca gigante a la que dos espabilados simplones entrenan para ser su compañera de aventuras. O los cinco superhéroes que se hacen llamar 'Tabaco Force' y se preparan para salvar el planeta de un villano también de pacotilla. Todo, aceptablemente 'cutre' en lo visual y lo narrativo.

En 'El segundo acto' no se pone exactamente serio, pero sí intenso, y elabora un relato lleno de malicias sobre el cine, la ficción, la realidad y el puñado de cuestiones 'incorrectas' que mantienen al personal alarmado con su sola mención, a la homosexualidad, bisexualidad, transexualidad, a tener una discapacidad, al peligro de la 'cancelación'… El argumento es tan sencillo como inexplicable, y trata de cuatro 'personas' que son a la vez 'personajes', pues se supone que son actores mientras se rueda una película. El juego que propone Dupieux consiste en la confusión entre la realidad de los actores con la ficción de sus personajes, pues la acción (es decir, los diálogos) se cruza y solapa sin que se sepa con claridad si estamos en la película que rueda Dupieux o en el interior de la película que se rueda en la de Dupieux, y se asiste con asombro, y en ocasiones, divertido, a ese batiburrillo de diálogos, opiniones, caracteres y argumento sin tener la certeza de que se trata la película que vemos o la que se rueda bajo la dirección de una insolente inteligencia artificial. La idea es caótica, pero ingeniosa y al tiempo muy elocuente sobre el barro de lo real, de lo ficticio y el barrizal del mundo, con burla especial al prurito de los actores y su representación en la pantalla incluso cuando se 'apaga' la cámara. Los personajes son dos amigos y la amante de uno de ellos y su padre, y tienen una cita en un bar en medio de la nada que se llama, precisamente, El Segundo Acto, y en el que hay un camarero con tembleque que no acierta a meter el vino en las copas. Y las personas, los actores, son cuatro estrellas del cine francés, Léa Seydoux, Vincent Lindon, Louis Garrel y Raphaël Quenard, confundidos entre ellos mismos y los personajes que interpretan. Noticia Relacionada Crítica de 'Daaaaaalí!': Divertido retrato de Dalí pillado infraganti Oti Rodríguez Marchante Hay mucho cine filmado con una película dentro, o sobre un rodaje, o sobre esos terrenos escurridizos entre lo real y lo ficticio, desde 'Cantando bajo la lluvia' o 'Cautivos del mal', hasta 'Mulholland Drive', 'Barton Fink' o 'El ladrón de orquídeas', en la que Charlie Kaufman y Spike Jonze parecen inspirar todo el barullo de 'in' y 'off' que busca la película de Dupieux. La curiosa e intrépida estructura narrativa del director consiste en unos cuantos largos planos sostenidos en un 'travelling', en los que los actores dialogan dentro y fuera del supuesto rodaje en una mezcla imprecisa de lo que se dice en las dos películas; una larga escena que es y transcurre en 'El Segundo Acto', bar y película, y un camino también de los dos hacia el desenlace, con otro larguísimo travelling 'vacío', sin personas ni personajes, solo las vías sobre las que se ha construido sin una linde precisa ficción y realidad, frases repetidas del rodaje, opiniones 'peligrosas', incorrectas, en los cortes del rodaje, 'gags' que se repiten y pierden gas, actores que entran y salen de sus personajes… A ratos se tiene la impresión de que es brillante y en otros muchos sólo ocurrente.

