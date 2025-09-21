Suscríbete a
ABC Cultural
Última hora
Netanyahu asegura que «no habrá un Estado palestino» y promete ampliar los asentamientos en Cisjordania

Festival de San Sebastián

El paraíso gay de 'Maspalomas' o el peso de un armario entreabierto

Sorrentino presenta en la Sección perlas 'La Grazia', otro 'fresco' italiano sobre la política, el poder y el saber

Alberto Rodríguez busca la Concha de Oro con dos tristes tigres

Los actores Kandido Uranga, Nagores Aramburu y José Ramón Soroiz, durante la presentación de 'Maspalomas'
Los actores Kandido Uranga, Nagores Aramburu y José Ramón Soroiz, durante la presentación de 'Maspalomas' EP
Oti Rodríguez Marchante

Oti Rodríguez Marchante

San Sebastián

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Maspalomas es un zona al sur de Gran Canaria que se ha convertido en uno de los centros favoritos del turismo gay, y allí, en sus playas, comienza la historia que cuentan Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi en esta película que compite por la ... Concha de Oro. La cámara nos presenta a Vicente, el personaje central, en lo que es su vida cotidiana: tiene setenta y pico años, dejó hace ya muchos a su mujer y a su hija en San Sebastián y, tras una relación larga con un hombre, se dedica al ligoteo playero y a la desenfrenada vida nocturna. La primera media hora de la película nos informa sin ahorro de detalles sobre los ambientes y trajines sexuales del lugar, y del tipo de relaciones y conversaciones entre la colonia local y turística, con lo que uno podría quedarse atrapado ahí como en una de aquellas películas 'sociológicas' de Pajares y Esteso. El guion cambia de rumbo cuando ya roza el límite del 'chunda-chunda' y la película se convierte en algo serio, con Vicente obligado por circunstancias ineludibles a hacer el camino de vuelta; digamos que volverse a meter en el armario.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app