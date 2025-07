Ferzan Ozpetek, el director italiano más visto del año: «Veo la vida siempre desde un lado melancólico»

Ferzan Ozpetek hace películas como si fuera un artesano, más preocupado por el proceso que por lo que vendrá después. Y en su última obra se asoma al abismo mismo de la creación a través de las actrices que lo han acompañado toda su vida, que son, en realidad, casi todas sus compatriotas italianas. La ha titulado 'Diamanti', y en ella se adentra en la emoción del cine a través de las figurinistas, de la hermandad de un grupo de mujeres en un taller y de cómo el arte siempre prevalece.

En 'Diamanti' ellas mandan, ya sea cuando las actrices se reúnen en casa del director interpretándose a sí mismas para hacer una lectura de guion o ya en la imaginación del cineasta, en ese taller de una época pasada del cine donde todo era más emocionante, más divertido, más puro; y donde ellas mandaban, aunque fueran ellos los que daban gritos y creían tener el poder. Y hay una escena fabulosa en la que al director le dicen que le «zurzan» y le dejan de vuelta y media, como un calcetín.

«A mí nunca me lo han dicho mis actrices porque soy muy participativo», cuenta el cineasta italiano durante su entrevista con ABC en el Festival de Cine de Barcelona. «He visto a directores discutir pero yo no porque siempre formo parte del proceso e intento sacar el máximo de las personas», explica divertido, relajado. «Por ejemplo, yo nunca hago más de tres tomas. Como mucho llego a cuatro. En general, la primera y la segunda suelen estar muy bien… hay directores que hacen 40 tomas a pesar de haber sacado algo importante antes. Eso es algo muy desmoralizante», remata.

La fiesta de 'Diamant'

Y así, entre el amor a sus actrices y al cine, Ozpetek ha ideado una película dentro de una película. O, mejor, ha ficcionado una comida con sus amigas actrices para inventar una película donde se destila el amor por las telas y los telares. «En mi juventud pasé mucho tiempo en talleres de costura por el trabajo que hacía como ayudante de dirección. En ese tiempo tenía que acompañar a las actrices al taller de costura, y quería ser como ese niño en la película que a veces llegaba Catherine Deneuve y te escondías para verla en la distancia. Luego descubrí que en estos talleres estaban maestros que ganaron Oscars, y entendí su obsesión por el detalle y la luz. Eso lo absorbí de alguna manera, y en mis películas siempre estoy muy atento al detalle y a la luz».

En esa luz encuentra también Ozpetek la emoción de la nostalgia por un tiempo que, tras el velo de los años, parece más suave, más feliz. Y deja para la posteridad un discurso que es un canto de amor al cine y que interpreta el propio director pese a la «vergüenza» que ahora reconoce que padeció. «Entré al set para hacer la escena del final y me invadió una melancolía increíble… y de ahí nacieron esas frases», recuerda.

Y suspira, como quien vivió una guerra, en ese rodaje en el que cada mañana salían 18 coches a buscar a las 18 actrices protagonistas que luego llegaban al set, al maquillaje y a la peluquería. Y cada una con sus asistentes. «Estaba todo lleno de gente», cuenta, aún más divertido.

«Veo la vida siempre desde un lado melancólico… Tal y como está el mundo, es muy, muy difícil no serlo», expresa. «Luego, todos esos años como ayudante de dirección y todos estos años como director, conociendo a tantas actrices… tengo una edad en la que pienso mucho en la vida, en las cosas. Por ejemplo, una de mis películas favoritas de Almodóvar es 'Dolor y gloria' porque me identifico mucho, mucho, mucho con ella», remata el director de una película que en Italia ha sido un verdadero fenómeno: más de 2 millones de espectadores en taquilla y 16 millones de euros recaudados. 'Diamanti' es la película italiana más vista del año. «¿Que por qué ha gustado tanto? No lo sé. Estoy sorprendido. He rodado 15 películas, una serie… Y nunca había vivido esta reacción. Me ha pasado que he ido a comprar el pan y me paran para felicitarme por la película».