Críticas de 'Votemos' y 'Miss Carbón': Cine español ante el debate de la salud mental y la mujer 'trans

La obra de Raúl Requejo, 'Votemos', juega con la simplicidad del cerebro 'sano' frente a los problemas psicológicos y emocionales, y la coproducción hispano-argentina 'Miss Carbón' expone el caso real de la primera mujer a la que se le permitió entrar en una mina de la Patagonia.

'Votemos', de Raúl Requejo, le da una tragicómica vuelta a ese asunto de la salud mental que tanto preocupa al ser humano; un único asunto y un solo escenario, el piso donde se reúnen los miembros de una comunidad de vecinos para llegar a un acuerdo sobre si cambian o no el ascensor. El propio director es también el guionista y el autor de la obra teatral en la que plasmó su idea de que el mundo está loco, aunque él no lo sepa. Antes ya hizo con esa idea un cortometraje casi con el mismo título, 'Votamos', y con algunos de los actores que también protagonizan el largometraje.

La historia es buena, creíble, que pugna entre la comedia y el drama y que tiene la virtud de situarnos también a medio camino entre nuestra condición de espectadores y de miembros de una comunidad de vecinos. El conflicto surge porque uno de los propietarios va a alquilar el piso a un compañero de trabajo que tiene un problema de 'salud mental', lo que propicia unos debates sobre la seguridad, los derechos y los poderes de los demás para decidir si lo aceptan o no como vecino. La puesta en escena es sencilla y no perturba a la ya muy perturbadora conversación que surge entre ellos; ocurre en tiempo prácticamente real (el futuro inquilino tiene que llegar en cualquier momento y ellos tienen que tomar una decisión) y el clima, la tensión y la intriga es la sustancia de la película, junto a las interpretaciones, que tocan varios palos desde lo cómico a lo sórdido.

Combinan muy bien el texto y los actores, lo que está destinado a divertir y lo que está destinado a preocupar, a inquietar, pues viene a hacer un retrato del cerebro humano hecho por un niño travieso que se aburre. Se sacan muchas conclusiones en 'Votemos', pero lo mejor será no llevarlas a nuestra próxima reunión de vecinos.

Clara Lago en 'Votemos'

Crítica de 'Miss Carbón'

'Miss Carbón' es una coproducción entre España y Argentina, que dirige Agustina Macri y que está protagonizada por Lux Pascal, hermana de Pedro Pascal y mujer transgénero. Cuenta la historia de Carla Antonella Rodríguez, la primera mujer 'trans' que fue aceptada para entrar a las minas de carbón en la zona de la Patagonia, a las que tenían prohibido trabajar en el interior de la cantera. El personaje real trabajó como minero con el nombre de Carlos, pero tras ser aprobada la Ley sobre la identidad de género, cambió su DNI, se operó y comenzaron sus problemas de adaptación, no tanto a su nueva condición sexual, como a la laboral.

La película más que buena imagen tiene 'look' y se preocupa no solo por señalar las excelencias visuales de la geografía local, sino también las de la propia protagonista, que luce magníficamente y con gran cuidado estético su condición de minera. La directora construye su biopic con, digamos, mirada dulce e impera en ella la simpatía y la solidaridad incluso entre sexos. Hay una incorporación al argumento de algún apunte entre romántico y sexual, también con mucho 'look', y es ahí donde participa el actor Paco León. En fin, 'Miss Carbón' es una película definitivamente vistosa, con voluntad de seducir gracias al buen paisaje y al mejor paisanaje, y pretende reparar en lo posible la injusticia de no permitir a la mujer entrar en ciertas zonas de labor, aunque sean tan poco apetecibles como el interior de una mina de carbón.

