Críticas de 'The ritual' y 'La casa al final de la curva': Películas de terror a las que ir sin miedo

'The ritual' y 'La casa al final de la curva' no son exactamente películas de terror, aunque ambas y por distintos motivos dan algo, un poco, de miedo; en cualquier caso, les pueden proporcionar una buena tarde a los amantes del género. 'The ... ritual' está emparentada con 'El exorcista' mientras que 'La casa al final de la curva' pertenece al anaquel de películas de accidentes y obsesiones, con casa solitaria al fondo. Y ambas coinciden en que le encomiendan el timón a dos actores con gran potencial para inquietar al personal, Al Pacino y Ben Foster.

Al Pacino es el exorcista de 'The ritual', una historia que al parecer ocurrió en 1928 en algún lugar de Estados Unidos, cuando una joven poseída (probablemente por el diablo) es llevada a una congregación religiosa para que un veterano sacerdote y experto en estas lides la someta a esos rituales que realmente dan miedo. La firma David Midell y cuenta con los elementos imprescindibles para realizarla: primero, un Pacino siniestro y más comedido de lo normal, a pesar de lo poco normal de la situación, y después, una joven actriz, Abigail F. Cowen, que tiene la difícil misión de hacer creíble que se le ha colado dentro la plana mayor del infierno dejándole un aspecto preocupante y unas voces y gestos propios, claro está, de la niña del exorcista.

Hay una ligera reflexión sobre la fe y sus límites, o sobre la psiquiatría y los suyos, al menos por el personaje que encarna Dan Stevens, otro sacerdote más joven y menos entusiasta con los métodos del ritual. Es evidente que el director no ha forzado la máquina del subgénero y que le permite a su historia transcurrir con escasez de incidentes y escenas desagradables, lo cual es de agradecer al menos por los que no somos muy de los chillidos, vomitonas y cuerpos descoyuntados. Pero las hay con cierto tiento. Y ese es el gran dilema, a nivel personal, con este tipo de películas, que o son realmente terroríficas y repugnantes y entonces hay que considerarlas mejores y no hay quien las vea, o sí se dejan ver porque no abusan de la angustia y el asco, pero ya no son tan buenas. Dilema que, por esta parte, se puede quedar sin resolver.

En 'La casa al final de la curva', Ben Foster y su mujer (Cobie Smulders) es una pareja feliz que se va a vivir a una casa nueva, impecable, junto a su pequeño hijo. Y en la primera noche descubren que está situada en algo así como un 'punto negro' de la carretera, con una curva siniestra en la que los conductores suelen perder el control del coche y ¡plaf! La situación no es agradable pero tendría varias soluciones lógicas si el guionista y director, Jason Buxton, no recurriera a lo obsesivo del ser humano y a colocar a sus personajes en una trama que quizá no tendría tanto interés si Ben Foster no fuera uno de esos actores superdotados y capaces de masticar una idea inquietante y escupirla a la pantalla.

Ahí radica el interés, la intriga y la inquietud que provoca la película, en la capacidad de Ben Foster para meter al espectador en su cabeza, un lugar perturbador, alarmante, que envía mensajes contradictorios y que mantiene la trama siempre en un derrape y sin saber por dónde llegará el ¡plaf! No es Ben Foster el Jack Torrance que hacía Nicholson en 'El resplandor', pero hay momentos en los que da mucha mala espina.